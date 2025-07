Governo anuncia benefício financeiro adicional para trabalhadores

As opções de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foram atualizadas para facilitar o acesso dos trabalhadores brasileiros aos seus recursos. A nova abordagem permite uma utilização mais flexível, promovendo maior planejamento financeiro. Este artigo explica as principais características do saque-aniversário e do saque-rescisão, além de oferecer informações sobre as alíquotas e o calendário do saque-aniversário para 2025.

Diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão

Tradicionalmente, o saque do FGTS só era permitido em casos de demissão sem justa causa. Nesse caso, o trabalhador poderia acessar todo o saldo disponível. Contudo, com a introdução do saque-aniversário, agora é possível retirar uma parte do FGTS a cada ano, independentemente de estar ou não no emprego.

No saque-aniversário, o trabalhador deve observar que, ao optar por esta modalidade, ele pode retirar apenas uma fração do fundo anualmente. Se for demitido sem justa causa, terá acesso apenas à multa rescisória, e o saldo remanescente será bloqueado. Portanto, é importante entender como essa escolha pode afetar o futuro financeiro.

Como funciona o saque-aniversário?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma porcentagem do seu saldo do FGTS anualmente, mesmo que ainda esteja empregado. O valor a ser sacado é definido com base em uma tabela do governo, que considera o saldo total. O trabalhador pode sacar valores diferentes, dependendo da faixa em que seu saldo se enquadra. Transmitindo previsibilidade, o governo divulga esses detalhes anualmente.

Faixas e alíquotas para 2025

As regras para o saque-aniversário em 2025 incluem diferentes alíquotas e valores fixos:

Até R$ 500 : 50% do saldo.

: 50% do saldo. De R$ 500,01 até R$ 1.000 : 40% do saldo + R$ 50.

: 40% do saldo + R$ 50. De R$ 1.000,01 até R$ 5.000 : 30% do saldo + R$ 150.

: 30% do saldo + R$ 150. De R$ 5.000,01 até R$ 10.000 : 20% do saldo + R$ 650.

: 20% do saldo + R$ 650. De R$ 10.000,01 até R$ 15.000 : 15% do saldo + R$ 1.150.

: 15% do saldo + R$ 1.150. De R$ 15.000,01 até R$ 20.000 : 10% do saldo + R$ 1.900.

: 10% do saldo + R$ 1.900. Acima de R$ 20.000: 5% do saldo + R$ 2.900.

Essas informações permitem que o trabalhador planeje seu uso dos recursos com mais clareza.

Calendário do saque-aniversário em 2025

O calendário para o saque-aniversário é baseado no mês de nascimento do trabalhador. Os prazos para realização do saque são os seguintes:

Nascidos em janeiro : 2 de janeiro a 31 de março.

: 2 de janeiro a 31 de março. Nascidos em fevereiro : 3 de fevereiro a 30 de abril.

: 3 de fevereiro a 30 de abril. Nascidos em março : 3 de março a 30 de maio.

: 3 de março a 30 de maio. Nascidos em abril : 1º de abril a 30 de junho.

: 1º de abril a 30 de junho. Nascidos em maio : 2 de maio a 31 de julho.

: 2 de maio a 31 de julho. Nascidos em junho : 2 de junho a 29 de agosto.

: 2 de junho a 29 de agosto. Nascidos em julho : 1º de julho a 30 de setembro.

: 1º de julho a 30 de setembro. Nascidos em agosto : 1º de agosto a 31 de outubro.

: 1º de agosto a 31 de outubro. Nascidos em setembro : 1º de setembro a 28 de novembro.

: 1º de setembro a 28 de novembro. Nascidos em outubro : 1º de outubro a 30 de dezembro.

: 1º de outubro a 30 de dezembro. Nascidos em novembro : 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026.

: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026. Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026.

É crucial ficar atento a esses prazos, pois perder o período de saque pode resultar em perda do direito ao valor anual.

Considerações antes de optar pelo saque-aniversário

Antes de escolher a opção de saque-aniversário, os trabalhadores devem avaliar suas necessidades financeiras e as possíveis consequências de uma demissão. É essencial verificar a adesão à modalidade através dos canais oficiais para evitar problemas no futuro. Essa decisão pode impactar diretamente o planejamento financeiro e requer uma análise cuidadosa.

Escolher a forma mais adequada de acessar o FGTS envolve entender as regras, acompanhar os calendários e conhecer bem as vantagens e desvantagens de cada modalidade. Dessa forma, o trabalhador pode garantir um uso adequado dos recursos, alinhado às suas necessidades ao longo da carreira.