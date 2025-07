Edu Guedes tem recuperação notável após cirurgia de câncer no pâncreas

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, está surpreendendo sua equipe médica com a rápida recuperação após uma cirurgia delicada no pâncreas, onde foi removido um tumor. Sua assessoria divulgou um comunicado nesta terça-feira, afirmando que a evolução do seu estado de saúde está sendo mais acelerada do que o previsto, trazendo otimismo para familiares, médicos e admiradores.

A nota destaca que Edu passou bem a primeira noite após a cirurgia e que os médicos estão impressionados com sua recuperação. Ele tem lido as mensagens de apoio que recebeu e expressou sua gratidão pelo carinho do público.

Ana Hickmann, esposa de Edu Guedes, também se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira. Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma foto do estúdio do programa “Hoje em Dia”, da Record TV, e falou sobre a condição de saúde do marido. Ana comentou que “o dia começou bem mais leve” e assegurou que Edu está forte, além de mencionar que retornou ao trabalho e planeja vê-lo mais tarde. Ela agradeceu a todos pelas orações e apoio.

A descoberta do tumor foi inesperada. De acordo com a assessoria, Edu procurou atendimento médico inicialmente devido a um problema de cálculo renal. Contudo, exames mais detalhados detectaram a presença do tumor no pâncreas, o que exigiu uma cirurgia imediata.

A operação foi realizada no último fim de semana no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi conduzido pelo cirurgião oncológico Marcelo Bruno. A cirurgia durou cerca de seis horas e, segundo a equipe médica, ocorreu sem complicações.