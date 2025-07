VW Tera chega ao top 10 no seu primeiro mês de vendas

Com 56.485 SUVs e crossovers compactos emplacados em junho, esse segmento representa 27,9% do total de 202.164 veículos registrados no Brasil. Comparando ao mesmo mês do ano passado, onde foram 50.241 unidades, essa é uma alta de mais de 12,4%. Em relação a maio, o crescimento foi mais leve, de 4,4%.

No primeiro semestre, o VW T-Cross se destacou ao finalizar junho com 8.629 unidades, o que significa um crescimento impressionante de 45% em relação ao ano passado. Ele está à frente do Hyundai Creta, que vendeu 6.415 unidades e superou o Honda HR-V, que ficou com 6.179. Aliás, o HR-V havia sido vice-líder por três meses, e agora superou a marca de 6 mil unidades por dois meses seguidos.

Disputa acirrada na tabela

A briga pela 4ª posição foi acirrada, com o Chevrolet Tracker vendendo 4.993 unidades e o Fiat Fastback logo atrás, com apenas 63 unidades a menos. O VW Nivus, com 4.731 emplacamentos, também estava na disputa. O Fiat Pulse, que marcou 3.823 vendas, teve seu melhor resultado do ano até agora. Por outro lado, o Jeep Renegade (3.411) e o Nissan Kicks (3.394) passaram por quedas acima dos 24%, se distanciando nas vendas.

Outro destaque foi o VW Tera, que em seu primeiro mês completo no mercado já conseguiu emplacar 2.555 unidades, entrando no top 10 da lista de vendas. O Renault Kardian, por sua vez, teve um desempenho decepcionante, com apenas 1.240 unidades – o menor número desde maio do ano passado. O Caoa Chery Tiggo 5X, recém-com preços reduzidos, registrou 822 unidades, ficando atrás do Peugeot 2008, que vendeu 869.

A tabela dos SUVs no Brasil

Se você curte acompanhar o que está bombando no mercado automotivo, aqui estão alguns pontos que chamam a atenção:

VW T-Cross: com 44.530 unidades em 2025 e 8.629 só em junho, segue firme e forte na liderança, mostrando que os consumidores estão cada vez mais antenados nas suas qualidades. Hyundai Creta: vendeu 6.415 unidades em junho, se mantendo como um dos queridinhos do público. Honda HR-V: o modelo se mostrou resiliente, com boas vendas, mesmo com leve declínio. Chevrolet Tracker e Fiat Fastback: perto da disputa, ambos buscando se firmar na preferência popular.

E assim, o mercado de SUVs continua a dar sinais de crescimento. Esse tipo de carro, que combina conforto e praticidade, já faz parte do dia a dia de muitos motoristas, principalmente para quem roda bastante em cidade e estrada. Afinal, quem não aprecia uma boa altura do solo e um porta-malas espaçoso para todas as aventuras, não é mesmo?