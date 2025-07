Range Rover apresenta logotipo polêmico com estratégia da Jaguar

A Jaguar Land Rover, conhecida como JLR, está dando uma nova guinada para se firmar no mercado de marcas de luxo. Agora, a Range Rover, o icônico Defender e o robusto Discovery estão sendo destacados como suas próprias marcas, e não apenas sob a sombra da Land Rover. Essa mudança é uma boa notícia para os amantes do setor, pois promete muito mais do que estamos acostumados a ver.

Recentemente, a Range Rover apresentou um novo logotipo que, convenhamos, é um tanto curioso. Trata-se de dois Rs espelhados, um em cima do outro. Apesar da novidade, não se preocupe: o tradicional “Range Rover” continuará estampado no capô dos modelos. Esse novo emblema foi pensado para situações em que o logotipo maior não se encaixa — como em etiquetas e eventos. Para quem gosta de ver cada detalhe, é uma inovação que vale a pena!

E tem mais: a Range Rover também está adotando um padrão estiloso que lembra as famosas bolsas de grife, como as da Goyard e Louis Vuitton. A expectativa é que esses padrões apareçam em estofados ou acessórios, deixando os SUVs ainda mais elegantes e desejados. É daquela coisa de que, quem dirige um carro desses, sabe bem a diferença que um detalhe faz!

Outras marcas de peso estão seguindo o mesmo caminho. Não é só a JLR que está mudando a sua identidade visual. A BMW, por exemplo, fez algo semelhante há cinco anos e várias outras empresas do setor têm apresentado novos logotipos também. É um verdadeiro rebranding em massa! Recentemente, até a Jaguar revelou um novo logotipo como parte de suas transformações.

E falando em mudanças, a Range Rover se prepara para um grande momento com a chegada de seu modelo totalmente elétrico. Para você ter uma ideia, já há uma lista de espera com mais de 60.000 interessados! O visual do carro será muito próximo ao que já conhecemos dos modelos a gasolina. Então, quem estava de olho em um SUV de luxo, pode se preparar, porque a Range Rover promete manter sua elegância com as novidades.

O mundo automotivo está sempre se reinventando, e essas mudanças da JLR refletem não só uma nova estética, mas uma visão de futuro mais sustentável. Essas são as nuances que apaixonam quem vive na estrada, e sempre trazem novas histórias para contar enquanto dirigimos.