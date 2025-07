Produção de automóveis no Brasil avança com exportações

No primeiro semestre de 2025, o Brasil deu um show na produção automotiva, com cerca de 1.144.550 veículos fabricados, incluindo os comerciais leves. Esse número representa um crescimento de 8,1% em relação ao ano passado. Mas, apesar dos números otimistas, as montadoras estão com o sinal de alerta ligado.

Se a produção está em alta, os emplacamentos mostram um crescimento bem mais modesto, com apenas 5% a mais em comparação ao mesmo período de 2024. A boa notícia é que as exportações bombaram com um aumento de 58,5%, impulsionado pela recuperação na Argentina. No entanto, é preciso ficar de olho nessa dependência, já que o mercado mexicano, por exemplo, vem reduzindo as importações de veículos brasileiros.

Crescimento dos Importados

Quando o assunto é importados, a Anfavea está realmente preocupada. O emplacamento de veículos importados cresceu 15,8%, enquanto os nacionais só tiveram um aumento de 2,7%. Para se ter uma ideia, cerca de 111 mil unidades elétricas chinesas já estão no Brasil, em grande parte por conta da BYD, antes de um novo aumento dos impostos de importação. Hoje, os carros chineses dominam os emplacamentos de importados.

Vendas Diretas e Varejo

Analisando as vendas, as altas taxas de juros e a inadimplência têm atrapalhado o varejo. Para os veículos nacionais, a queda foi de 10%, enquanto os importados arrecadaram um crescimento de 15%. Nos números diretos, os nacionais subiram 16%, enquanto os importados tiveram um crescimento de 17%. E as locadoras também estão com força total, representando 28% dos emplacamentos no país.

Quem dirige muito em estrada sabe o quanto um bom carro é essencial, e essas oscilações no mercado podem influenciar no que você vai encontrar nas lojas. Afinal, é sempre bom ficar por dentro das tendências e usar as melhores opções na hora da compra.