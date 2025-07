Li Auto lança Li i8 na China em 29 de julho

O mundo dos SUVs elétricos vai ganhar um novo jogador. A Li Auto está prestes a lançar o Li i8, seu primeiro SUV 100% elétrico, no dia 29 de julho. E acredite: o carro não passa despercebido. Seu design inusitado é uma mistura de inovação e funcionalidade, pensado para melhorar a aerodinâmica e proporcionar mais conforto aos passageiros. Embora o visual lembre um pouco mais um MPV do que um SUV no estilo tradicional, a proposta é bem interessante.

Li Xiang, o CEO da marca, comentou que esse design gerou uma certa polêmica interna. Mas, no fim das contas, a prioridade foi garantir espaço interno e eficiência energética. Ele até fez uma comparação com o Tesla Model X, que também levantou questionamentos na época de seu lançamento. Se você já dirigiu um carro com um visual diferente e se surpreendeu, sabe bem do que ele está falando.

O que há de novo no Li i8?

Este vai ser o segundo modelo totalmente elétrico da Li Auto; o primeiro foi o Li Mega, um MPV lançado em março. Antes, a marca focava em veículos com autonomia estendida, como os SUVs L6, L7, L8 e L9. Se você é daqueles que se preocupa com a autonomia ao viajar, pode ficar animado. O Li i8 promete ser uma opção eficiente.

A Li Auto também está se mexendo para acompanhar essa nova fase. Já são mais de 2.800 estações de carregamento rápido na China, com planos de aumentar esse número para 2.500 pontos dedicados especialmente ao novo modelo até o lançamento. Quem já ficou em uma fila de carregamento sabe como isso faz diferença!

O mercado de carros elétricos na China

O cenário dos carros elétricos na China está mais quente do que nunca. Com marcas como Zeekr e Hyundai fazendo suas apostas, a competição se intensifica. A Zeekr acaba de lançar seu primeiro híbrido, o 9X, enquanto a Hyundai apresentou o Elexio, que vem com uma bateria da BYD e um design futurista. É uma verdadeira corrida para ver quem traz a melhor tecnologia e a experiência ideal para o motorista.

Com o Li i8, a Li Auto busca mudar a forma como vemos os SUVs elétricos, focando em conforto e inovação. É um caminho ousado, mas definitivamente empolgante. E enquanto isso, outras montadoras se preparam para também lançarem novidades, como a SAIC Motor, que já confirmou o novo MG4 elétrico para setembro. Essa busca constante por inovação só mostra que o futuro é elétrico e está logo ali.

Li Xiang também garantiu que os preparativos para a produção, treinamento das equipes e entrega do Li i8 estão em sua fase final. Isso significa que o novo SUV deve entrar em ação logo após o lançamento. E a concorrência não para! A Xpeng G7 vai estrear na China para medir forças com o Tesla Model Y, evidenciando ainda mais essa corrida por inovação e tecnologia no setor automotivo.