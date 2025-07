Ficha técnica, preço e equipamentos de carros na Fipe

O Nissan Kicks Exclusive 2026 chegou para agitar o mercado dos SUVs na faixa intermediária, com um preço sugerido de R$ 182.490. Ele vem logo abaixo da versão mais completa, a Platinum, e compete de frente com concorrentes de peso, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

Se você achou que o Kicks só mudaria a cor, pode se preparar! O novo modelo apresenta um visual completamente renovado e uma proposta bem mais sofisticada. Praticamente não sobrou nada do modelo anterior, que ainda está no mercado sob o nome de Kicks Play. Esta versão antiga continua por aí com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT, custando entre R$ 117.990 e R$ 148.090.

Plataforma e Desempenho

A grande sacada do Kicks 2026 é a nova plataforma CMF-B HS, que trouxe diversas melhorias em tecnologia, segurança e conforto. O espaço interno ficou mais generoso e o acabamento está bem mais caprichado, tornando o SUV mais moderno e competitivo na briga por clientes.

No que toca à mecânica, temos um motor pequeno, mas potente: é um 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, usado também no Renault Kardian. Com etanol, ele entrega até 125 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio? Um automatizado de dupla embreagem que se vira muito bem, especialmente em situações de trânsito que a gente enfrenta no dia a dia.

Principais Itens de Série

O Kicks Exclusive 2026 já vem bem equipado, então você não precisa se preocupar em gastar mais com acessórios. A central multimídia tem uma tela de 12,3 polegadas e oferece conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto — perfeito para quem curte estar sempre conectado. Além disso, tem câmera de ré, seis airbags, ar-condicionado digital, paddle shifts, e um sistema de freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, que é uma mão na roda em paradas de trânsito.

O modelo também vem com uma câmera 360°, carregador de celular por indução e uma cabine que imita couro, trazendo um ar mais luxuoso. Rodas de liga leve de 19 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e um sistema de som com seis alto-falantes completam o pacote.

Na segurança, os destaques incluem alerta de permanência em faixa e monitoramento da pressão dos pneus, garantindo que você não tenha surpresas desagradáveis na estrada. E para o conforto dos passageiros de trás, há entradas USB-C, segurando o pessoal conectado e entretido durante a viagem.

Ficha Técnica

E agora, vamos aos detalhes que todo apaixonado por carros adora saber:

Motor : 1.0 Turbo Flex

: 1.0 Turbo Flex Câmbio : Automatizada DCT, 6 marchas

: Automatizada DCT, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 125 cv a 5.000 rpm (Etanol)

: 125 cv a 5.000 rpm (Etanol) Torque : 22,4 kgfm a 2.500 rpm (E) / 20,4 kgfm (G)

: 22,4 kgfm a 2.500 rpm (E) / 20,4 kgfm (G) 0 a 100 km/h : 12,4 segundos

: 12,4 segundos Consumo (Cidade) : 8,3 km/l (E) / 11,7 km/l (G)

: 8,3 km/l (E) / 11,7 km/l (G) Consumo (Estrada) : 9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G)

: 9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G) Dimensões : 4.365 mm de comprimento, 1.800 mm de largura e 1.625 mm de altura

: 4.365 mm de comprimento, 1.800 mm de largura e 1.625 mm de altura Altura do solo : 200 mm

: 200 mm Tanque de combustível : 48 litros

: 48 litros Porta-malas : 470 litros

: 470 litros Peso líquido : 1.322 kg

: 1.322 kg Garantia total: 36 meses

Se você é do tipo que adora colocar a mão na massa e escolher o carro certo para suas aventuras, o Kicks 2026 pode ser uma opção bem interessante. Mais moderno, potente e recheado de itens que fazem a diferença no dia a dia!