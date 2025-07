Chevrolet oferece desconto de R$ 47.300 na S10 Z71 em julho

A Chevrolet S10 Z71 está em promoção neste mês de julho com condições especiais para empresas e produtores rurais. Essa picape tem um design moderno e robusto, além de ser capaz de carregar mais de uma tonelada. Para quem trabalha com transporte de cargas, a S10 realmente faz valer o investimento.

Se você está interessado, o primeiro passo é visitar uma concessionária Chevrolet perto de você. Ali, vão te explicar tudo sobre o processo de compra, documentos necessários, prazos de entrega e opções de financiamento disponíveis, tanto para pessoas jurídicas quanto para produtores rurais. Não deixe de conferir!

Descontos e Preços

A versão CD Z71 2.8 turbodiesel com câmbio automático tem um preço regular de R$ 314.290,00, mas para vendas diretas, o valor cai para R$ 266.990,00. Isso resulta em um desconto de R$ 47.300,00! Essa diferença é uma oportunidade e tanto, especialmente para quem precisa usar a picape para negócios.

Conforto e Tecnologia

A S10 Z71 chega cheia de tecnologia. Ela conta com um carregador de celular por indução e um painel digital de 8” que você pode personalizar do seu jeito, com informativos como conta-giros e marcador de combustível. O sistema Chevrolet MyLink traz uma tela de 11” com integração para Android Auto e Apple CarPlay, facilitando a sua vida no trânsito.

Além disso, são duas entradas USB na frente e mais duas atrás, uma mão na roda para quem usa muitos dispositivos. Quem costuma passar horas na estrada sabe como isso pode fazer diferença, não é mesmo?

Itens de Segurança e Conforto

Entre os itens de segurança e conforto, a S10 não decepciona. Conta com um sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters, Wi-Fi nativo para conectar até 7 dispositivos e 6 airbags, garantindo a segurança de todos. Tem ainda assistente de partida em rampas e câmera de ré digital, para facilitar as manobras, principalmente em espaços apertados.

A picape oferece bancos revestidos em material premium e tem alguns acabamentos que valorizam ainda mais o interior. A direção elétrica progressiva é um destaque para quem vive em grandes cidades e enfrenta o trânsito diariamente. E quem dirige com frequência sabe quão importante é ter controle de estabilidade e tração para maior segurança.

Outros Diferenciais

Outros pontos que chamam a atenção na S10 Z71 incluem faróis de LED, tanto principais quanto de neblina, além de um rack de teto superprático e ganchos para amarração de carga. Isso sem contar o santantônio exclusivo desse modelo, que dá aquele toque especial e funcional.

Se você é um entusiasta de picapes, a S10 Z71 é uma opção que combina estilo, tecnologia e força. E, com esse descontão, fica ainda mais atraente para quem está pensando em investir em um veículo para o trabalho!