BYD Song Pro 2026 traz pacote de assistência avançado

O BYD Song Pro 2026 está de volta às lojas com algumas novidades que merecem sua atenção. A primeira delas é a nova cor Preto Cosmos, que dá uma repaginada nos visuais do modelo, que antes só contava com opções em branco, cinza e azul. Visualmente, o carro mantém suas dimensões conhecidas: 4,74 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,71 m de altura e um porta-malas com capacidade para incríveis 520 litros. Conversando com amigos, essa questão de espaço é um baita diferencial para quem viaja com a família ou só precisa de um bom lugar para as compras do mês.

Na linha 2026, o destaque é a versão GS, que agora vem equipada com o pacote de assistência à condução ADAS 2. Isso significa que você terá controle de velocidade adaptativo, frenagem de emergência e até alerta de ponto cego. Quem já passou por uma situação apertada em trânsito certamente entenderá como essas tecnologias podem facilitar a vida na estrada. A central multimídia também ganhou upgrade e agora é a nova geração ICS 3.0, que promete um visual mais moderno, respostas mais rápidas e até suporte para aplicativos como YouTube e Zoom.

Se você está na versão GL, pode esperar um bom conjunto de itens de série, incluindo seis airbags, rodas de 18 polegadas e ar-condicionado digital com duas zonas. Outro recurso bacana é o V2L, que permite usar a energia da bateria do carro para alimentar dispositivos externos, bem útil para quem adora um acampamento ou precisa carregar gadgets de emergência em um passeio. E quem não gostaria de ter uma câmera 360° para evitar os famosos "toques" que podem acontecer na manobra?

Sob o capô, a mecânica continua a mesma. O sistema híbrido plug-in DM-i tem um motor 1.5 que gera 98 cv, ajudando o elétrico de 197 cv que fica na frente. No total, a versão GL entrega uma potência de 223 cv, enquanto a GS chega a 235 cv ao utilizar uma bateria maior de 18,3 kWh. Isso traz uma autonomia na faixa de 49 a 68 km apenas com eletricidade, dependendo do modelo. Para quem pega bastante trânsito, isso pode fazer uma diferença enorme no dia a dia.

Agora, sobre preços, a BYD lançou a linha 2026 com preços promocionais: o Song Pro GL parte de R$ 189.990, e o GS teve uma queda, de R$ 204.800 para R$ 199.990. Além disso, se você está pensando em adquirir um, a marca está oferecendo seguro grátis e valorização do usado em comemoração à abertura da fábrica na Bahia, onde o modelo vai ser produzido.

E não se esqueça, o Song Pro é uma alternativa bem acessível no mercado de híbridos plug-in. Ele rivaliza diretamente com SUVs flex como o Jeep Compass e Corolla Cross, mas entrega um pacote de tecnologia e desempenho elétrico superior que vai impressionar.

Assim, se você está no mercado em busca de um SUV que mistura tecnologia, espaço e um visual que agrada, vale a pena dar uma conferida no BYD Song Pro 2026.