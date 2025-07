preços e mudanças: confira as atualizações recentes

Após muita expectativa e alguns flagras nas redes sociais, a Chevrolet finalmente apresentou o Tracker 2026. A marca já revelou as versões e os preços, mas ainda não comentou sobre os aspectos técnicos do novo SUV. Portanto, ficaremos atentos para atualizar essas informações assim que forem divulgadas.

O visual do Tracker 2026 traz algumas mudanças interessantes. Os faróis agora são divididos em duas partes, e a grade dianteira está mais pronunciada, deixando o carro com uma cara mais robusta, parecida com outros SUVs da Chevrolet, como o Equinox e o Blazer. Na traseira, as lanternas ganharam novos elementos, mas a proposta de design não mudou muito. De certa forma, o Tracker agora reflete o estilo da picape Montana, que também passa por um processo de renovação visual.

Interior Modernizado

Ao entrar no Tracker, o que mais chama atenção é o novo painel de instrumentos. Agora, ele conta com uma central multimídia maior, completamente digital, seguindo o que já foi adotado na Spin e na S10. O volante se manteve, mas agora apresenta o famoso emblema da Chevrolet em destaque. Para quem curte tecnologia a bordo, isso certamente é um avanço.

Sobre a parte mecânica, ainda estamos um pouco no escuro. A Chevrolet não deu muitos detalhes sobre mudanças e, infelizmente, o tão esperado sistema híbrido leve deve demorar mais um pouco — a expectativa é que ele chegue apenas em 2026. Por enquanto, o Tracker está disponível com os motores 1.0 turbo flex (com até 121 cv) e o 1.2 turbo flex (com até 141 cv), ambos acoplados a um câmbio automático de seis marchas. Quem já pegou trânsito longo sabe como um câmbio esperto pode ajudar na dirigibilidade.

Versões e Preços

Agora vamos ao que realmente interessa: os preços e versões do Chevrolet Tracker 2026.

**Versão** **Preço** 1.0 AT R$ 119.900 1.0 LT R$ 154.090 1.0 LTZ R$ 169.490 1.2 Premier R$ 189.590 1.2 RS R$ 190.590

Com essas informações, quem está pensando em dar um upgrade no carro pode começar a planejar! Assim, quando um amigo perguntar sobre o Tracker 2026, você já vai estar por dentro do que tem de novo. E quem não gosta de ficar bem informado na hora de escolher um carro novo, não é mesmo?