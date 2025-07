Mudanças e preços atualizados no Fipe Carros

O novo Chevrolet Tracker 2026 acaba de estrear no Brasil e, olha, tá mais bonito do que nunca! Com um visual renovado e algumas mudanças no interior, ele agora segue a mesma linha estética dos irmãos Montana e Equinox.

Na frente, os faróis foram repaginados. Agora, eles estão divididos em dois blocos: as luzes diurnas de LED ficam na parte de cima, enquanto as luzes principais estão embaixo. A grade frontal também ganhou um tamanho considerável, com um design que lembra uma colmeia, bem distinto. Já a traseira manteve algumas mudanças nas lanternas, mas a versão RS se destacou com um acabamento mais escuro.

Motor e Desempenho

Sob o capô, nada muda — o Tracker segue com seus motores turbo flex de três cilindros. As versões de entrada ainda contam com o 1.0 que entrega até 121 cv e um torque de 18,9 kgfm. Para quem busca um pouco mais de potência, as versões mais caras vêm com o 1.2 turbo, que alcança até 141 cv e 22,9 kgfm. E ambos continuam com o câmbio automático de seis marchas, que faz o carro deslizar na estrada, principalmente em viagens longas.

E para quem esperava novidades, o sistema híbrido leve, que ajuda a economizar combustível, ainda não faz parte dessa linha. A Chevrolet deve implementá-lo no próximo ano, com base na tecnologia que vem do Monza chinês, mas atenção: esse sistema não vai mover o carro sozinho, e sim dar aquela mãozinha em momentos de estresse, como em subidas ou ao ultrapassar.

Versões e Preços

A linha 2026 chega com cinco versões, com preços que variam bastante. Você encontra desde a 1.0 AT custando R$ 119.900 até a versão 1.2 RS, que chega a R$ 190.590. A produção começou na fábrica de São Caetano do Sul, e as concessionárias já estão recebendo os primeiros modelos.

Interior e Conectividade

Por dentro, tem muita coisa nova! A central multimídia agora tem 11 polegadas e está integrada a um painel de instrumentos digital de 8 polegadas. Ambos são levemente inclinados para o motorista, bem prático para quem adora se conectar com a tecnologia enquanto dirige. O volante é o mesmo, mas agora com um detalhe em preto que dá um charme a mais. O acabamento interno recebeu materiais mais agradáveis ao toque, e os bancos têm espuma de densidades variáveis, super confortáveis para longas jornadas.

Além disso, a Chevrolet destacou que o Tracker vem com mais conectividade, com funções expandidas do sistema OnStar e recursos novos no aplicativo myChevrolet, como o acompanhamento seguro. Tem também o Android Auto e o Apple CarPlay com conexão sem fio, ideal para quem não quer ficar preso a cabos.

As versões Premier e RS agora contam com teto solar de série, e o console central foi redesenhado, mais amplo e prático. As medidas do carro continuam as mesmas: 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas mantém sua capacidade generosa de 393 litros, ideal para viagens em família.

Competitividade no Mercado

Com essas atualizações, a Chevrolet quer deixar o Tracker mais competitivo no mercado. Em 2025, ele emplacou 27.243 unidades, mas ficou atrás de campeões de vendas como Volkswagen T-Cross, Honda HR-V e Hyundai Creta. A expectativa é que com esse novo pacote de visual atraente e interior mais refinado, o Tracker consiga brigar pelo primeiro lugar entre os SUVs compactos no Brasil.

Se você é fã de carros, é sempre bom ficar de olho nas novas opções que chegam ao mercado, não é mesmo? O Tracker 2026 promete trazer boas surpresas para quem ama um SUV prático e estiloso nas estradas!