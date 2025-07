Chevrolet Onix e Tracker 2026 lançam série especial de 100 anos

A Chevrolet está celebrando seu centenário no Brasil em grande estilo e, no dia 8 de agosto, revelou cinco lançamentos que prometem agitar as ruas em 2025. Além de modelinhos novos, a marca já deixou no ar que três dos seus carros – a S10, Onix e Tracker – vão ganhar uma série especial 100 anos.

As versões Onix e Onix Plus, o hatch e o sedã que conquistaram muitos corações desde 2019, vão receber um frescor com essa linha comemorativa. Já o Tracker, nosso SUV favorito, passou por uma reestilização para ficar de igual para igual com os concorrentes. Se você já dirigiu um Kicks ou um HR-V, sabe como o design realmente faz a diferença na hora da compra.

O que muda nessa nova linha? Os três modelos receberam upgrades de equipamentos e revisões mecânicas, mas mantêm os mesmos motores, faltando ainda some detalhes técnicos a serem revelados. O melhor de tudo é que, mesmo com essas melhorias, os preços continuam os mesmos. Uma ótima notícia para quem estava de olho em uma troca!

No lançamento, a Chevrolet soltou um vídeo que dá uma pequena amostra do que vem por aí. No Tracker, temos uma nova cor: um azul não muito escuro, mas com um toque especial. As rodas agora também têm um visual mais escurecido e os logos da montadora aparecem em preto, assim como na versão RS.

E se você é fã do Onix, prépare-se para mais um tom azulado, ainda mais escuro e metálico. É bom saber que o Tracker será o primeiro a chegar às concessionárias, seguido pelo Onix em um segundo momento.

Quem coloca um pé na estrada com frequência sabe como essas mudanças podem fazer diferença. Uma picape mais equipada e com design renovado ou um hatch mais estiloso e eficiente são sempre uma boa pedida para quem ama dirigir — e claro, conquistar os olhares ao parar no semáforo.