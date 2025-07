Chevrolet lança Onix e Onix Plus 2026; confira os preços

Desde que foi lançado em 2019, o Chevrolet Onix não tinha grandes novidades. Mas agora, a geração 2026 chega com mudanças visuais, técnicas e de equipamentos que prometem reacender o amor dos brasileiros por esse carro. Ele já foi líder de vendas por alguns anos, e a montadora parece determinada a recuperar esse espaço no mercado.

Mudanças no Visual

O primeiro impacto que a gente nota é na frente do carro. Os novos faróis em LED (com opções em halógeno para algumas versões) vão fazer você querer dar uma segunda olhada. O para-choque foi redesenhado, proporcionando um ângulo de ataque 25% maior, algo que muitos donos tinham reclamado, especialmente quando o carro enfrenta aqueles obstáculos nas estradas. Na lateral, as mudanças são sutis, mantendo aquela seta clássica nos para-lamas. A traseira também não alterou muito.

Por Dentro da Máquina

Ao abrir a porta, a sensação é de que o Onix 2026 deu um passo a mais na modernidade. O painel de instrumentos agora é digital de 8 polegadas e a nova interface do sistema multimídia traz um ar mais integrado. Se já dirigiu uma Spin, com certeza vai reconhecer essa vibe mais tecnológica. Imagine as playlists tocando do seu jeito enquanto você navega pelas estradas, com tudo ao alcance dos dedos.

Tabela de Preços

Agora vamos falar sobre os valores! A tabela de preços continua a mesma, mas não custa dar uma olhada:

Tabela de preços: Chevrolet Onix/Onix Plus 2026

Versão Preço Chevrolet Onix 1.0 MT R$ 102.990 Chevrolet Onix Turbo MT R$ 107.290 Chevrolet Onix AT R$ 112.290 Chevrolet Onix LT Turbo AT R$ 118.290 Chevrolet Onix LTZ Turbo AT R$ 123.490 Chevrolet Onix Premier Turbo AT R$ 129.190 Chevrolet Onix RS Turbo AT R$ 130.190 Chevrolet Onix Plus 1.0 MT R$ 106.790 Chevrolet Onix Plus Turbo MT R$ 113.990 Chevrolet Onix Plus AT R$ 118.990 Chevrolet Onix Plus LT Turbo AT R$ 123.790 Chevrolet Onix Plus LTZ Turbo AT R$ 129.990 Chevrolet Onix Plus Premier Turbo AT R$ 136.490

Com essas novidades, o Onix e o Onix Plus 2026 prometem manter acesa a paixão dos brasileiros por carros que combinam estilo, conforto e tecnologia. Agora, é puxar o freio e escolher o que melhor vai se encaixar na sua rotina e nas suas aventuras ao volante.