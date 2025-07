Trabalhadores registrados em 2023 podem sacar até R$ 1.518 do PIS

Em 2025, muitos brasileiros poderão contar com o abono salarial, um benefício importante para complementar a renda de trabalhadores que ganham menos. Este programa tem como objetivo ajudar famílias em situações econômicas difíceis e depende do cumprimento de certas regras e informações corretas fornecidas pelos empregadores.

O abono é um pagamento que varia de acordo com o tempo de serviço formal registrado no ano anterior. Para ter direito ao abono, é necessário seguir alguns critérios, incluindo tempo de registro no PIS (Programa de Integração Social) ou no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), ter um limite de rendimento e garantir que as informações enviadas pelo empregador estejam corretas.

O que é o abono salarial e quem pode receber?

Esse benefício é destinado a trabalhadores do setor privado e servidores públicos registrados no PIS ou PASEP. Para receber o abono em 2025, o trabalhador deve ter uma renda mensal de até dois salários mínimos, totalizando até R$ 2.640,00 no ano-base de 2023. Também é preciso ter pelo menos cinco anos de cadastro ativo no PIS/PASEP.

Um ponto importante é que o empregador deve informar corretamente os dados de vínculo empregatício. Empresas que enviam dados pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) têm prazo até 15 de maio de 2024 para isso, enquanto aquelas que utilizam o eSocial devem enviar as informações até 19 de agosto do mesmo ano. Cumprindo todos esses requisitos, o trabalhador poderá acessar o abono.

Como consultar o abono salarial do PIS/PASEP?

Os trabalhadores têm várias opções para consultar se têm direito ao abono. Uma das maneiras mais práticas é através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que oferece um resumo do histórico profissional. Também é possível acessar o portal Gov.br para acompanhar informações sobre o benefício e esclarecer dúvidas. Caso prefira, existe atendimento telefônico pelo número 158 na Central Alô Trabalho.

Canais de consulta disponíveis:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Gov.br

Central Alô Trabalho (158)

Unidades do Ministério do Trabalho

Para essas consultas, o trabalhador deve informar seu CPF e verificar o status do benefício, além de obter orientações sobre como realizar o saque.

Cronograma do abono salarial PIS 2025

O calendário para o pagamento do abono salarial é definido com base na data de nascimento dos trabalhadores:

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

Valores do Abono Salarial 2025

O valor do abono salarial em 2025 será calculado de acordo com os meses trabalhados com carteira assinada durante 2023, tendo como base o salário mínimo de R$ 1.518,00. Quem trabalhou por 12 meses receberá o valor total, enquanto aqueles que trabalharam por menos tempo receberão de forma proporcional.

Tabela de Valores do Abono Salarial 2025

Meses Trabalhados no Ano-Base Valor da Parcela (R$) 1 mês 126,50 2 meses 253,00 3 meses 379,50 4 meses 506,00 5 meses 632,50 6 meses 759,00 7 meses 885,50 8 meses 1.012,00 9 meses 1.138,50 10 meses 1.265,00 11 meses 1.391,50 12 meses 1.518,00

Como será feito o pagamento em 2025

O pagamento do abono salarial será realizado conforme a instituição financeira que administra a conta do trabalhador. Para clientes da Caixa Econômica Federal, o valor será depositado diretamente em conta corrente ou poupança. Aqueles que têm conta no Banco do Brasil poderão receber via PIX, TED ou realizar saque nas agências. Para os demais casos, a Caixa abrirá automaticamente uma conta poupança digital para realizar o depósito.

Impactos do abono salarial na economia e no trabalhador

Estima-se que cerca de 26 milhões de pessoas receberão o abono salarial em 2025, representando um aporte de aproximadamente R$ 30,7 bilhões na economia brasileira. Esse valor promove o consumo e ajuda famílias em situação de vulnerabilidade, incentivando a movimentação do mercado.

Além do alívio financeiro imediato, o programa também estimula o registro formal do trabalho. O acesso ao abono depende da correta prestação de informações ao governo, o que compromete a necessidade de manter os dados atualizados. Em um cenário econômico desafiador, o abono salarial desempenha um papel fundamental no orçamento de milhões de brasileiros, proporcionando maior segurança financeira.