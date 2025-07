2025 promete ser o melhor ano do Ibovespa para estrangeiros

Desde o início de janeiro até o dia 4 de julho, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, registrou uma alta de 34,45% em dólares. Esse desempenho marca o melhor resultado para investidores internacionais desde 2016, quando o índice subiu 66,46% devido à valorização das commodities e ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

Na última sexta-feira, 4 de julho, o Ibovespa fechou o pregão a 26.166,39 pontos, atingindo o maior nível desde 28 de fevereiro de 2024. Apesar desse avanço, o índice ainda está 41,5% abaixo de sua máxima histórica em dólares, que foi de 44.616,04 pontos em 19 de maio de 2008. No entanto, existem indícios de que o Ibovespa pode se recuperar ainda mais.

Uma análise da empresa Elos Ayta sugere que a valorização atual não é um fenômeno comum e indica que o mercado está reavaliando os ativos brasileiros de maneira mais otimista.

### Dólar em baixa ajudou o Ibovespa

Parte significativa do aumento do Ibovespa em dólares é resultado da desvalorização do dólar em todo o mundo. Entre janeiro e julho de 2025, a moeda americana caiu 12,65%, o que faz com que os ganhos do Ibovespa sejam amplificados quando medidos nessa moeda. Esse forte desempenho não se deve apenas à força do mercado brasileiro, mas também à fraqueza do dólar no cenário internacional, que está ligado a expectativas sobre juros nos Estados Unidos e ao aumento do apetite global por riscos, especialmente em mercados emergentes.

### Comparando o Ibovespa com índices globais

Avaliar o desempenho do Ibovespa em dólares é importante porque permite uma comparação mais ampla para investidores estrangeiros, que frequentemente analisam o mercado brasileiro a partir da cotação em dólar. Isso possibilita:

– Comparar o desempenho do Ibovespa com índices como S&P 500 e Euro Stoxx.

– Avaliar o retorno líquido para quem investe recursos estrangeiros.

– Medir o impacto das oscilações cambiais nos investimentos, já que uma alta em reais pode representar perdas em dólares se o real se desvaloriza.

### Análise histórica do Ibovespa

Um estudo que avalia o desempenho anual do Ibovespa em dólares entre 2010 e 2025 mostra uma grande volatilidade:

– O índice teve retorno positivo em apenas 7 dos 16 anos analisados.

– Os piores anos foram 2015 (-41,03%), 2011 (-27,26%), 2013 (-26,29%) e 2024 (-29,92%).

– Os melhores anos foram 2016 (+66,46%), 2019 (+26,49%), 2023 (+31,79%) e 2025 (+34,45% até julho).

A alta deste ano é vista como um ponto de inflexão positivo, especialmente após a queda acentuada de 2024, indicando uma reavaliação dos ativos no Brasil e a possibilidade de um retorno do investimento estrangeiro.

### Instabilidades para investidores globais

A consultoria aponta que o Brasil ainda é comparado a uma “montanha-russa” para investidores internacionais. Quando os fundamentos econômicos são favoráveis, os retornos podem ser significativos; já em períodos de crises políticas ou desajustes fiscais, os investidores costumam se afastar, levando a quedas severas. Esse padrão foi notório nos anos de baixa, como em 2015, 2020 e 2024. Nos períodos de valorização, a confiança dos investidores tende a retornar quando as expectativas se alinham com a realidade econômica.

### Perspectivas para o futuro do Ibovespa em dólar

A análise sugere que o mercado pode estar sinalizando uma revalorização dos ativos brasileiros, embora ainda esteja distante de seus níveis históricos. No entanto, a continuidade desse movimento dependerá de vários fatores: a estabilidade fiscal do Brasil, a evolução da taxa de juros, o comportamento do dólar no exterior e a confiança dos investidores em um ambiente institucional e regulatório seguro.