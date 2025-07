Tarifas de Trump seguram bitcoin em US$ 108 mil

O mercado de bitcoin (BTC) iniciou a semana com cautela, diante da proximidade do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos para revisar as tarifas comerciais. A expectativa é que um anúncio seja feito até o dia 9 de julho.

Nos últimos dias, o valor do bitcoin tem permanecido estável, variando cerca de 3% dentro de uma faixa entre US$ 106 mil e US$ 109 mil. Atualmente, a criptomoeda está cotada em aproximadamente R$ 108 mil, mas enfrenta dificuldades para ultrapassar essa resistência.

Segundo Alan dos Santos, analista da PhiCube, se o preço do bitcoin cair abaixo de US$ 107 mil, é provável que busque um suporte em US$ 105 mil. Caso esse suporte seja perdido, o próximo nível a ser considerado é de US$ 100 mil, representando uma queda estimada de cerca de 8%.

Diante das incertezas, Santos ressalta a importância de adotar uma postura cautelosa, priorizando a proteção do capital e utilizando ordens de stop mais longas para evitar vendas precipitadas durante oscilações bruscas do mercado.

No recente episódio de sua análise sobre criptomoedas, Alan dos Santos analisa o gráfico do bitcoin e menciona cenários possíveis para a semana. Ele também destaca duas altcoins—criptomoedas alternativas ao bitcoin—que merecem a atenção dos investidores.

### Oportunidades fora do bitcoin

Durante períodos de cautela, as altcoins apresentam uma volatilidade ainda mais intensa. Alan explica que uma queda de 8% no valor do bitcoin pode resultar em correções de 30% a 40% em ativos alternativos.

O Ethereum (ETH), por sua vez, também enfrenta dificuldades. A criptomoeda tenta se manter acima da marca de US$ 2.400, que é considerada um suporte. Se perder esse nível, o próximo suporte será em torno de US$ 2.100. Para os investidores que já possuam o ativo, é importante observar se o Ethereum conseguirá manter-se acima da mínima registrada no dia 2 de julho. Uma recuperação nessa região poderia permitir um teste na resistência de US$ 2.800.

Por outro lado, a Solana (SOL) apresenta um cenário técnico mais positivo. Este ativo respeita o suporte nos US$ 146 e tem potencial para subir até US$ 167, caso consiga romper essa resistência de forma consistente. Nesse caso, a relação entre risco e retorno é considerada equilibrada, com um risco de stop de cerca de 10% e uma meta de crescimento também em torno de 10%.

Em resumo, o mercado de criptomoedas permanece em um momento de atenção e análise cuidadosa, tanto para o bitcoin quanto para as altcoins, com diversas oportunidades e riscos a serem considerados.