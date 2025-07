Bolsa brasileira atinge terceiro recorde em 18 meses

O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, terminou a semana passada com uma alta de 3,21%, alcançando 141.264 pontos. Esse resultado marca a terceira vez nos últimos 18 meses que o índice renova sua máxima histórica.

Esse crescimento acontece, em grande parte, devido à queda dos juros futuros, que recuaram para 13,33% no contrato de vencimento em 2025. Essa redução de 1,70% na taxa de juros influencia positivamente os investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários, pois diminui o custo de oportunidade desses ativos.

Além do Ibovespa, o IFIX, que mede o desempenho dos fundos imobiliários, também apresentou alta de 0,94%, fechando a semana a 3.495 pontos. A queda nos juros futuros ajudou a melhorar a avaliação dos fundos por meio do mecanismo de “marcação a mercado”, que ajusta os preços dos títulos conforme as taxas futuras.

Os investidores de renda fixa também foram favorecidos pela queda da curva de juros, que resultou em um desempenho positivo na marcação a mercado. Isso ocorre porque a nova curva de juros, mais baixa, ajusta os preços dos títulos de forma mais favorável.

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 subiu 1,72%, chegando a 6.279 pontos e renovando suas máximas históricas. O dólar apresentou uma queda de 1,03%, fechando próximo a R$ 5,40, um valor bem abaixo dos R$ 6,30 observados no final de 2024, durante um período de intensas oscilações no mercado.

No entanto, os rendimentos das Treasuries americanas, que são os títulos do governo dos EUA, subiram 1,71% e encerraram a semana em 4,34%. Este indicador é importante, pois reflete as expectativas do mercado em relação aos juros nos EUA.

As previsões do mercado para um possível corte nas taxas de juros americanas foram adiadas. Antes, muitos esperavam que a taxa caísse para a faixa de 3% a 3,25% já em junho de 2026. Agora, essa expectativa foi prorrogada para setembro de 2026, sugerindo um ritmo de cortes mais lento do que o previsto anteriormente. Na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), 95,3% dos analistas acreditam que a taxa atual será mantida.

Nesta semana, os investidores deverão ficar atentos a vários eventos importantes. Na terça-feira, serão divulgados os dados sobre as vendas no varejo no Brasil. Na quarta-feira, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária será publicada. Na quinta-feira, saem os dados semanais de emprego nos EUA e a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil. Por fim, na sexta-feira, será lançado o relatório WASDE, que foca em commodities como milho, soja, café e trigo.

Além disso, dados sobre o setor de serviços no Brasil e o fluxo de capital estrangeiro também serão divulgados, podendo impactar a Bolsa brasileira e seus ativos.