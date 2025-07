Mudanças importantes para usuários de apps de delivery em 2025

A popularização do serviço de entrega facilitou o dia a dia de muitos brasileiros, que agora conseguem acessar refeições, produtos e até itens de supermercado rapidamente, sem sair de casa. No entanto, essa comodidade também traz riscos. Um alerta importante para os consumidores envolve fraudes, em especial o chamado golpe do delivery, que tem crescido e se tornado motivo de preocupação. Entidades como o Procon registram um aumento significativo de casos, o que exige que as pessoas fiquem mais atentas para proteger suas informações financeiras.

O que é o golpe do delivery?

Esse tipo de fraude aproveita a confiança dos consumidores em serviços de entrega para causar prejuízos. Os golpistas utilizam várias táticas, tanto presenciais quanto online. Entre as estratégias, estão maquininhas de cartão adulteradas, ligações falsas e abordagens enganosas. Nesses casos, os fraudadores podem tentar cobrar valores a mais ou pedir informações bancárias ao cliente, usando desculpas fraudulentas.

Como os golpistas aplicam o golpe do delivery?

As táticas para aplicar esse golpe são variadas e os fraudadores frequentemente adaptam suas abordagens para enganar consumidores que não estão atentos. As formas mais comuns incluem:

Maquininhas com visor danificado: Algumas máquinas podem exibir valores incorretos, cobrando mais do que o devido.

Ligações falsas: Os golpistas podem ligar para solicitar dados do cartão ou exigir pagamentos extras para liberar pedidos de entrega.

Falsos entregadores: Em alguns casos, eles se apresentam como substitutos de entregadores, alegando imprevistos e manipulando o pagamento.

Como evitar fraudes no serviço de delivery?

Proteger-se contra o golpe do delivery é possível com algumas práticas simples, mas eficazes. Uma delas é utilizar cartões virtuais em aplicativos de entrega, que tornam as transações mais seguras por meio de códigos temporários. Outras precauções a serem adotadas incluem:

Verificar o valor na maquininha antes de digitar a senha.

Recusar pagamentos se a tela da máquina estiver danificada ou ilegível.

Priorizar transações pelo aplicativo de delivery, evitando pagamentos presenciais.

Nunca compartilhar senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem.

Ativar notificações bancárias para monitorar movimentações em tempo real.

Desconfiar de cobranças extras se o pago já foi feito pelo app.

Por que os golpes no delivery estão mais sofisticados?

A evolução dos golpistas está diretamente ligada à adaptação ao novo comportamento de consumo, com o aumento do comércio eletrônico. Técnicas como a clonagem de cartões e uso de maquinhas modificadas têm sido exploradas, mirando na confiança do consumidor. Assim, é essencial prestar atenção aos detalhes durante o pagamento e utilizar apenas canais oficiais das plataformas de entrega para minimizar os riscos de fraude.

O que fazer ao identificar um golpe no delivery?

Caso o consumidor suspeite ou confirme ter sido vítima de um golpe, é importante agir rapidamente:

Contatar a instituição financeira para bloquear o cartão e contestar transações.

Registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia, reunindo comprovantes e conversas com o suposto entregador.

Denunciar o caso a órgãos como o Procon, o que pode ajudar em investigações.

Monitorar movimentações suspeitas na conta para impedir prejuízos adicionais.

Como garantir segurança nas compras por delivery?

A segurança nas compras por delivery é fundamental na era digital. Adotar medidas como o uso de cartões virtuais, sempre verificar as maquininhas e preferir aplicativos oficiais são passos importantes para reduzir os riscos. Com vigilância e prevenção, os consumidores brasileiros podem aproveitar os benefícios do delivery sem comprometer sua segurança financeira.