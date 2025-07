Chris Evans revela surpreendente passo após Capitão América

Chris Evans: a Trajetória de um Ícone de Hollywood

Chris Evans é um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, principalmente pelo seu papel como Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Sua carreira começou com papéis em séries de TV e filmes de comédia adolescentes, e hoje ele é reconhecido mundialmente, acumulando tanto fama quanto uma considerável fortuna.

Como Chris Evans se Tornou Famoso e Rico?

Nascido em Boston, Massachusetts, em 1981, Chris Evans iniciou sua trajetória artística em 2000 com a série "Opposite Sex" e ganhou destaque em 2001 no filme "Not Another Teen Movie". No entanto, foi em 2005 que sua carreira decolou com o papel de Johnny Storm em "Fantastic Four". A verdadeira consagração, porém, aconteceu em 2011, quando ele interpretou Steve Rogers, o Capitão América, em "Captain America: The First Avenger". Desde então, ele participou de 11 filmes da Marvel, sendo "Avengers: Endgame" (2019) um dos mais lucrativos, com bilheteiras que ultrapassaram 2,8 bilhões de dólares. Os salários de Evans variaram bastante, começando em 300 mil dólares pelo primeiro filme e chegando a 15-20 milhões de dólares por "Endgame".

Além da Marvel, Evans também diversificou sua atuação em filmes como "Knives Out" (2019), onde ganhou 15 milhões de dólares, e "The Gray Man" (2022), produzido pela Netflix. Ele também se aventurou na produção, deixando a sua marca em projetos como a série "Defending Jacob" (2020), e estreou como diretor com "Before We Go" (2014). Além de seu papel como ator, Evans cofundou a "A Starting Point", uma plataforma que visa promover a educação cívica e engajamento político.

Em termos de investimento, Chris também é ativo no mercado imobiliário. Em 2013, comprou uma casa em Los Angeles por 3,5 milhões de dólares, vendida em 2020 por 3,9 milhões. Em 2022, adquiriu uma propriedade em Beverly Hills por 8,3 milhões de dólares. Além disso, seus contratos publicitários com marcas como Gucci e Hyundai geram cerca de 5 milhões de dólares anuais.

Principais Fontes de Renda de Chris Evans

O patrimônio de Chris Evans é fruto de múltiplas fontes de rendimento que incluem:

Atuação : Salários entre 300 mil e 20 milhões de dólares por filme, com destaque para o MCU e "Knives Out".

: Salários entre 300 mil e 20 milhões de dólares por filme, com destaque para o MCU e "Knives Out". Produção : Projetos como "Defending Jacob" e inovações da sua plataforma cívica.

: Projetos como "Defending Jacob" e inovações da sua plataforma cívica. Endossos : Parcerias com marcas de renome.

: Parcerias com marcas de renome. Investimentos Imobiliários: Compra e venda de propriedades em locais valorizados.

Engajamento Fora das Telas

Chris Evans se destaca não só como ator, mas também por seu engajamento social e filantrópico. A “A Starting Point”, cofundada por ele e Mark Kassen, tem como objetivo conectar cidadãos com políticos por meio de vídeos educativos. Além disso, ele apoia a organização "Christopher’s Haven", que ajuda famílias de crianças com câncer em Boston. Desde 2023, ele é casado com a atriz Alba Baptista, mas mantém muitos aspectos de sua vida pessoal sob sigilo.

Em 2025, Evans retornou ao MCU como Johnny Storm em "Deadpool & Wolverine", que arrecadou 1,3 bilhão de dólares, e está confirmado para "Avengers: Secret Wars" em 2027, sinalizando que seu vínculo com a Marvel continua forte. Também estrelou "Pain Hustlers" (2023) na Netflix e está trabalhando em um remake de um filme clássico.

O Futuro de Chris Evans

Atualmente com 44 anos, Evans continua equilibrando projetos de destaque com suas iniciativas pessoais. Com filmes programados, como "Sacrifice" (2026), e seu envolvimento na “A Starting Point”, seus horizontes parecem promissores. Sua fortuna foi estimada em 80 milhões de dólares em 2025, refletindo não apenas seu sucesso no cinema, mas também sua capacidade de diversificar seus investimentos.

A trajetória de Chris Evans, que evoluiu de um ator iniciante em Sudbury, Massachusetts, a um ícone global, destaca sua dedicação e influência. Seja em papéis de super-heróis ou promovendo o engajamento cívico, ele continua deixando uma marca significativa tanto nas telonas quanto na sociedade.