Importante aviso para quem recebe encomendas pelos Correios

O crescimento das compras online, especialmente em plataformas internacionais, trouxe facilidade para os consumidores, mas também é responsável pela expansão de fraudes sofisticadas. Um dos golpes mais comuns é conhecido como "golpe dos Correios". Nesse esquema, criminosos se aproveitam da ansiedade das pessoas em receber suas encomendas, enviando mensagens falsas por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. Essas comunicações imitam notificações oficiais, enganando as vítimas com promessas de liberação de pacotes ou cobranças não devidas.

Como funcionam as mensagens falsas?

Com a popularização do comércio eletrônico, os consumidores recebem frequentemente atualizações sobre suas compras. Golpistas exploram essa rotina realizando contatos que alegam haver problemas com entregas, como pacotes retidos na Receita Federal ou taxas pendentes. As mensagens geralmente incluem links que levam a sites falsos, muitos dos quais são cópias do portal oficial dos Correios. Nesses sites fraudulentos, as vítimas são induzidas a informar dados pessoais, senhas ou a fazer pagamentos, geralmente por meio de boletos ou transferências via Pix.

Características das mensagens falsas

Características Descrição Origem Mensagens de remetentes não oficiais Links URLs com alterações sutis em comparação ao site oficial Urgência Pressão para ação imediata com ameaças Pagamentos Solicitação de taxas via métodos rápidos

Sinais de alerta do golpe

Identificar mensagens fraudulentas pode ser difícil, já que os golpistas costumam usar logotipos e linguagem técnica para parecerem legítimos. Contudo, alguns sinais podem indicar um possível golpe:

Endereços de e-mail estranhos : Remetentes com domínios diferentes do padrão oficial.

: Remetentes com domínios diferentes do padrão oficial. Links suspeitos : URLs que contém caracteres extras ou trocados em relação ao site oficial.

: URLs que contém caracteres extras ou trocados em relação ao site oficial. Pagamentos antecipados : Solicitações de taxas urgentes através de Pix ou outros métodos não convencionais.

: Solicitações de taxas urgentes através de Pix ou outros métodos não convencionais. Tom ameaçador: Mensagens que criam um senso de urgência, ameaçando com a devolução do pacote.

Como evitar cair em golpes?

A melhor maneira de se proteger contra fraudes digitais é a prevenção. Aqui estão algumas dicas para evitar problemas:

Acesse apenas sites oficiais : Sempre consulte o status de suas encomendas diretamente no site dos Correios.

: Sempre consulte o status de suas encomendas diretamente no site dos Correios. Proteja seus dados pessoais : Não compartilhe informações sensíveis através de links recebidos em mensagens inesperadas.

: Não compartilhe informações sensíveis através de links recebidos em mensagens inesperadas. Desconfie de notificações não solicitadas : Se uma entrega não está prevista, trate a mensagem com cuidado.

: Se uma entrega não está prevista, trate a mensagem com cuidado. Verifique o remetente : Confira o e-mail ou número de origem antes de clicar em links ou abrir anexos.

: Confira o e-mail ou número de origem antes de clicar em links ou abrir anexos. Evite links desconhecidos: Pesquise informações por conta própria, em vez de clicar em URLs recebidas.

O que fazer se for vítima de fraude?

Se você suspeitar que caiu em um golpe, agir rapidamente pode diminuir os danos. Contate seu banco imediatamente para bloquear cartões ou contas comprometidas. Altere as senhas de seus e-mails e aplicativos bancários. É importante registrar um boletim de ocorrência para documentar o crime e informar os Correios sobre a situação. Organizações de defesa do consumidor, como o Procon, também podem oferecer orientação.

A importância da prevenção

Estar informado sobre as táticas usadas em fraudes digitais é essencial para a sua segurança. Compartilhar essas informações com amigos e familiares fortalece a segurança de todos em um mundo cada vez mais conectado. A adoção de cuidados simples, como verificar a autenticidade de mensagens e evitar ações impulsivas, é fundamental para prevenir prejuízos financeiros e proteger dados pessoais.