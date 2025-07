Êta mundo melhor! atinge recorde de audiência semanal às 18h

A nova novela da Globo, “Êta Mundo Melhor!”, estreou com grande sucesso na faixa das 18h e já está fazendo história. Em sua primeira semana, a atração acumulou a maior média de audiência para esse horário em seis anos, superando outras produções recentes da emissora.

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, a trama rural conquistou rapidamente o público. De segunda a sábado, os seis primeiros episódios registraram uma média de 19,9 pontos na Grande São Paulo, segundo dados de audiência. Esse desempenho é o melhor desde a estreia de “Éramos Seis”, em 2019, que teve uma média de 20,7 pontos.

Parte desse sucesso pode ser creditada à programação especial da Globo, que incluiu a exibição das quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Na sexta-feira da semana de estreia, a novela alcançou picos de audiência próximos a 25 pontos.

Além do recorde semanal, “Êta Mundo Melhor!” começou sua jornada com 21,5 pontos, um índice superior ao de todas as novelas anteriores que ocuparam a mesma faixa horária. Para se ter uma ideia do impacto dessa audiência, cada ponto representa cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo. Isso significa que, ao longo da primeira semana, a novela foi assistida, em média, por mais de 1,5 milhão de lares a cada capítulo.

A trama está prevista para ser exibida até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos e se tornando uma das mais longas na faixa das 18h. Os primeiros 30 episódios foram escritos por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, enquanto a partir do episódio 31, Mauro assume como autor principal com a colaboração de outros roteiristas.

A direção artística é responsabilidade de Amora Mautner, com suporte de uma equipe de diretores talentosos.

Com mais de um ano de exibição pela frente, a Globo já anunciou a sucessora da novela. “A Nobreza do Amor” está programada para estrear em 2 de março de 2026. Embora detalhes do projeto ainda sejam mantidos em sigilo, já se conhece alguns nomes envolvidos, como Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, com a atriz Camila Pitanga cotada para a protagonista.