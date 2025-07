“Casos de família” volta ao SBT em 21 de julho às 17h

"Casos de Família" Retorna ao SBT em Julho

O SBT confirmou que o programa "Casos de Família" voltará à sua programação no dia 21 de julho. A atração vai ocupar o horário das 17h, que antes era destinado à "Sessão Dorama". Essa mudança é parte de uma estratégia do canal para se reconectar com o público que se dispersou nos últimos anos.

A apresentadora Christina Rocha será a responsável por comandar o programa, após estar afastada por cerca de um ano. Em uma coletiva de imprensa para o relançamento do programa, ela falou sobre o desafio de enfrentar um cenário cada vez mais competitivo na televisão. Christina expressou confiança na recuperação do público:

"Audiência não se conquista do dia para a noite, mas acredito na força do SBT. Tenho certeza de que o público fiel vai voltar. E, de onde estiver, o Silvio Santos deve estar orgulhoso dessa volta", disse a apresentadora.

Mudanças no Formato do Programa

O retorno de "Casos de Família" não se limitará a reprises. A produção pretende manter a essência emocional e polêmica que caracterizou a atração, conhecida pelos debates sobre conflitos familiares. No entanto, haverá ajustes na linguagem e no formato para se adaptar aos tempos atuais.

As principais mudanças incluem:

Atualização do visual do cenário

Roteiros mais dinâmicos

Participações especiais para enriquecer o conteúdo

O objetivo é equilibrar emoção e entretenimento, refletindo as novas demandas do público, que está cada vez mais exigente e conectado a diferentes plataformas.

Movimento para Reafirmar a Identidade do SBT

A volta de "Casos de Família" faz parte de uma estratégia maior do SBT, que busca reafirmar sua identidade popular e reconquistar a audiência de anos atrás. Com a concorrência aumentando e algumas partes da grade atual enfrentando desgaste, a emissora está investindo em nomes conhecidos e formatos que já conquistaram o público, sem abandonar a inovação.

A expectativa é alta, tanto entre os fãs quanto na equipe do SBT, de que o programa possa recuperar sua relevância nas tardes da televisão, especialmente em um horário que vinha passando por dificuldades de audiência.