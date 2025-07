Bolsa Família reduz pagamento em julho e surpreende beneficiários

O programa de transferência de renda, que é fundamental no Brasil, começa os pagamentos de julho de 2025 no dia 18 de julho, beneficiando aproximadamente 20,4 milhões de famílias em todo o país. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas em julho, o pagamento médio será de R$ 666,01. Essa média está abaixo do que foi registrado em meses anteriores, principalmente porque o Auxílio Gás, que ajuda na compra do botijão de gás, não será pago neste mês. No entanto, este benefício retorna em agosto e continuará até dezembro de 2026.

Redução no Valor do Bolsa Família

A diminuição do valor do Bolsa Família em julho se deve à suspensão do Auxílio Gás, que ajuda a cobrir os custos de um botijão de gás de 13 kg, custando cerca de R$ 108. Esse auxílio é destinado a famílias devidamente cadastradas no CadÚnico e a mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica, que têm prioridade. Apesar da ausência desse benefício temporário, o programa de transferência de renda continua com seu foco na inclusão social e na segurança alimentar.

Benefícios Adicionais do Programa

Além do valor base de R$ 142 por membro da família, o Bolsa Família oferece uma série de benefícios extras que permanecem em vigor:

Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 por criança de 0 a 6 anos.

: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 por gestante ou jovem de 7 a 17 anos.

: R$ 50 por gestante ou jovem de 7 a 17 anos. Benefício Variável Nutriz (BVN) : R$ 50 para bebês de até 7 meses, pago por até 6 meses.

: R$ 50 para bebês de até 7 meses, pago por até 6 meses. Benefício Complementar (BCO) : Complementa para garantir que cada família receba, no mínimo, R$ 600.

: Complementa para garantir que cada família receba, no mínimo, R$ 600. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Assegura que nenhuma família receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil, até maio deste ano.

Esses benefícios atendem às necessidades específicas de cada grupo familiar, focando em infância, gestação e educação.

Calendário de Pagamentos de Julho de 2025

Os pagamentos de julho serão realizados de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), nos últimos dez dias úteis do mês, conforme o seguinte cronograma:

18 de julho: final do NIS 1

21 de julho: final do NIS 2

22 de julho: final do NIS 3

23 de julho: final do NIS 4

24 de julho: final do NIS 5

25 de julho: final do NIS 6

28 de julho: final do NIS 7

29 de julho: final do NIS 8

30 de julho: final do NIS 9

31 de julho: final do NIS 0

Os valores podem ser retirados nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, ou pelo aplicativo Caixa Tem, que também permite transferências e pagamentos.

Mudanças para Famílias com Aumento de Renda

A legislação atual inclui a chamada "Regra de Proteção", que assegura que famílias que tiveram um aumento de renda possam continuar no programa. As mudanças, que começam a valer em julho, afetam apenas novos ingressantes. Os detalhes são os seguintes:

Famílias com renda per capita entre R$ 218,01 e R$ 706: irão receber 50% do valor do benefício por até 12 meses.

Famílias com renda estável (como aposentadoria ou BPC): manutenção por até 2 meses.

Famílias que já estavam na Regra de Proteção até junho de 2025: podem permanecer por até 24 meses, desde que a renda não ultrapasse R$ 759.

O "Retorno Garantido" permite que famílias que deixaram o programa possam retornar com prioridade dentro de 36 meses se voltarem ao estado de pobreza.

Em junho de 2025, cerca de 3,02 milhões de famílias estavam nessa categoria, recebendo em média R$ 365,04.

Como Garantir o Bolsa Família em 2025

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas condições e manter o cadastro atualizado, como:

CadÚnico : Atualizar a cada 2 anos em centros de referência ou postos de atendimento.

: Atualizar a cada 2 anos em centros de referência ou postos de atendimento. Educação : Garantir frequência escolar de pelo menos 60% para crianças de 4 a 6 anos e 75% para jovens de 6 a 17 anos.

: Garantir frequência escolar de pelo menos 60% para crianças de 4 a 6 anos e 75% para jovens de 6 a 17 anos. Saúde: Verificar vacinas, acompanhamento do pré-natal para gestantes e monitoramento nutricional de crianças.

O não cumprimento dessas condições pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício, e a fiscalização será aumentada em 2025, especialmente para verificar cadastros de famílias unipessoais.

Como Consultar o Bolsa Família

Os beneficiários podem verificar informações sobre datam, valores e status do benefício de diversas formas, como:

Aplicativo Bolsa Família: para consulta de extratos e calendários, disponível para Android e iOS.

Caixa Tem: para monitorar depósitos.

Disque Social 121: atendimento para dúvidas.

Central 111: suporte da Caixa Econômica Federal.

Site oficial do MDS: para informações e atualizações.

O Número de Identificação Social (NIS) é essencial para essas consultas e deve ser verificado no cartão do programa. É importante ressaltar que comunicações oficiais ocorrem apenas por meios adequados e não por mensagens de texto com links.

Perspectivas para o Programa

Mesmo sem o Auxílio Gás em julho de 2025, o Bolsa Família continuará atingindo 20,4 milhões de famílias com um valor médio de R$ 666,01. O Ministério tem cumprido suas metas e reforçado a gestão do programa, garantindo uma fiscalização rigorosa contra fraudes. Com a Regra de Proteção e o Retorno Garantido, o programa oferece flexibilidade para famílias em transição econômica, enquanto a digitalização dos serviços busca ampliar o acesso. Manter o CadÚnico atualizado e cumprir as condições exigidas é fundamental para assegurar os benefícios e continuar contribuindo para a redução da pobreza e promoção da cidadania no Brasil.