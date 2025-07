Armadilhas da MP 1303/25 superam a questão da arrecadação

Um novo decreto do Governo Federal, conhecido como Medida Provisória (MP) 1303/2025, alterou as regras de tributação sobre rendimentos financeiros, trazendo preocupação a contribuintes e investidores. O objetivo anunciado pelo governo é simplificar e modernizar a tributação sobre investimentos e ativos virtuais. No entanto, as novas normas resultam em um aumento da carga tributária, o que contraria princípios legais já estabelecidos.

A MP determina uma alíquota única de 17,5% para todos os rendimentos financeiros de pessoas físicas e jurídicas. Além disso, ela introduz um novo mecanismo: os prejuízos financeiros poderão ser compensados com ganhos nos próximos cinco anos, permitindo que, em caso de vendas de ativos que resultem em perdas, o contribuinte minimize o imposto a ser pago no futuro.

As novas regras entrarão em vigor para operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2026, mas as retenções de impostos continuarão a ser aplicadas a transações de 2025, funcionando como uma antecipação do imposto devido.

Outra mudança significativa inclui a elevação do imposto sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) das empresas, que passou de 15% para 20%. Essa alteração é vista como um aumento na arrecadação e levanta questionamentos sobre a motivação do governo.

Além disso, a MP impõe restrições para a compensação tributária relacionada a créditos de PIS e COFINS, o que pode resultar em complicações jurídicas para os contribuintes. Esses novos critérios podem limitar o uso de créditos que foram legalmente aprovados, aumentando assim o número de litígios nos tribunais.

As novas regras também impactam diretamente o setor financeiro e o agronegócio. Tradicionalmente, os rendimentos de títulos de crédito, como LCI e LCA, eram isentos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Com a nova MP, os títulos emitidos a partir de 2026 estarão sujeitos a um imposto de 5%. Já os fundos de investimento, em geral, agora terão a mesma alíquota de 17,5% sobre rendimentos.

Para os fundos imobiliários (FIIs) e Fiagros, que são essenciais para o agronegócio, a alíquota de IRRF será reduzida para 5%, desde que cumpram requisitos específicos. Essa mudança pode afetar negativamente a capacidade de investimento e a estrutura fiscal de empresas e produtores rurais, que dependem de tais instrumentos para diversificar suas fontes de financiamento.

A Medida Provisória ainda será discutida no Congresso Nacional, onde pode sofrer mudanças. Enquanto isso, investidores e contribuintes estão avaliando o impacto dessas alterações em suas finanças e clamando por uma abordagem mais razoável nas novas regras tributárias.