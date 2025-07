Porsche Cayenne elétrico se destaca pelo desempenho, segundo Fipe

A Porsche está prestes a lançar o primeiro Cayenne totalmente elétrico, e a expectativa só cresce. Antes mesmo de ser revelado oficialmente, já rolou uma demonstração impressionante: o modelo quebrou um recorde em uma subida de montanha no Reino Unido.

Você já ouviu falar do circuito de Shelsley Walsh? Ele é o mais antigo do mundo ainda em operação, e foi lá que o Cayenne EV mostrou suas garras. O SUV elétrico percorreu os 914 metros da pista, com uma inclinação de 16,7%, em apenas 31,28 segundos. Para se ter uma ideia, isso superou o recorde anterior do Bentley Bentayga, que era de 35,53 segundos. É como se o Cayenne elétrico estivesse gritando para os concorrentes: “eu cheguei!”.

A piloto Gabriela Jílková, que faz parte da equipe TAG Heuer Porsche na Fórmula E, foi a responsável por conduzir essa máquina. Imagine só: o Cayenne fez os primeiros 18,3 metros em apenas 1,94 segundo. Um tempo comparável a carros de corrida que usam pneus slick, mesmo com pneus comuns! Dirigir assim deve ser uma sensação única, um misto de adrenalina e controle.

O que impressiona ainda mais é que a Porsche não divulgou a potência exata desse protótipo, mas algumas pistas já foram dadas. Durante um teste com Richard Hammond, do extinto programa Top Gear, ele mencionou que o SUV conta com uma suspensão Active Ride, igualzinha à do Taycan. E ainda simula o som de um motor V8 no modo Track, só para deixar tudo ainda mais emocionante. É provável que a potência supere os 730 cv do Cayenne Turbo E-Hybrid, algo de deixar qualquer entusiasta com um sorriso no rosto.

E não para por aí! O Cayenne EV se saiu bem também quando o assunto foi reboque. Durante os testes, ele puxou um Lagonda clássico sem qualquer dificuldade. Graças ao torque instantâneo dos motores elétricos, subir rampas foi uma tarefa fácil. A capacidade de reboque varia de acordo com a versão, podendo chegar a até 3.500 kg — o que é comparável a muitos SUVs a combustão, mas com uma entrega de força muito mais suave.

O SUV camuflado será exibido publicamente no Festival de Velocidade de Goodwood neste mês, dando uma pequena amostra do que está por vir. O Cayenne 2026 promete um interior repleto de tecnologia, com até quatro telas. É uma nova era, e o Cayenne está pronto para fazer história nas estradas elétricas.