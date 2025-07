Peugeot 2008 GT ganha desconto de R$ 24.043 para PcD

O Peugeot 2008 GT está com uma oportunidade incrível para quem tem deficiência (PcD) neste mês de julho. Se você está de olho em um SUV com todo o conforto e tecnologia que esse modelo oferece, agora pode adquiri-lo com isenção total de IPI, além de um bônus que o fabricante próprio está disponibilizando. O modelo em questão é o 2025 na sofisticada cor Preto Perla Nera, e vem sem opcionais.

Esse modelo faz parte do programa Autonomy, que foi pensado especialmente para facilitar a vida de quem precisa de mobilidade reduzida. Para entrar nesse esquema bacana, é só apresentar um laudo médico, que pode ser obtido no Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse laudo deve comprovar a deficiência física e a necessidade de adaptações no veículo.

### Qual é o desconto?

O Peugeot 2008 GT T200 está com um preço de tabela de R$ 173.990. Porém, para o pessoal que tem direito à isenção, o preço cai para R$ 149.947, resultando em um desconto bem generoso de R$ 24.043. Essa informação veio diretamente da concessionária Peugeot Jelta Riviera, confirmada pelo portal Fipe Carros.

### Vendas em alta

Entre janeiro e junho de 2025, o Peugeot 2008 teve 6.620 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Embora os números sejam bons, ele ainda precisa correr para alcançar os líderes do mercado. O Volkswagen T-Cross, por exemplo, vendeu mais de 44 mil unidades no mesmo período, seguido pelo Honda HR-V e o Hyundai Creta, que também vêm com números expressivos.

### Detalhes que fazem a diferença

Falando um pouco sobre o que torna esse carro especial, o 2008 GT conta com motor 1.0 turbo de três cilindros da família Stellantis, que entrega 130 cavalos de potência. Isso significa que você sente a performance ao pisar no acelerador. O câmbio automático do tipo CVT simula até sete marchas, proporcionando trocas suaves e agradáveis, especialmente em trajetos urbanos ou quando você enfrenta aqueles congestionamentos chatos.

O modelo foi construído na nova plataforma CMP e passou por algumas atualizações de dimensões. Ele agora mede 4,30 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,55 m de altura, com um entre-eixos de 2,60 m. Isso é um ganho de 14 centímetros no comprimento e 6 centímetros no entre-eixos em relação à versão anterior. E o porta-malas? Aumentou para 434 litros — 30 litros a mais, o que é perfeito para quem precisa carregar mais bagagem nas viagens de carro.

### Peugeot 2008 GT para PcD:

| Configurações | Preço de tabela | Preço para PCD | Descontos |

|————–|—————-|—————-|———–|

| GT T200 | R$ 173.990,00 | R$ 149.947,00 | R$ 24.043,00 |

Se você está em busca de um SUV que alie estilo, conforto e agora, um precinho camarada, não dá pra ficar de fora dessa!