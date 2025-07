Novo Jeep Compass elétrico com tração 4×4; confira detalhes

O novo Jeep Compass chegou com tudo na Europa e já conhecemos muitas das suas novidades, desde o design externo até as motorizações disponíveis. Mas o que realmente estava faltando eram as fotos e detalhes sobre a versão 4xe, que traz tração integral. A Jeep finalmente revelou as imagens do interior desse modelo, acompanhadas de algumas especificações técnicas bem legais.

Na Jeep, a pegada off-road é levada a sério, e o Compass 4xe não faz por menos. Ele ganhou uma altura extra de 10 mm e para-choques reformulados, o que melhora seus ângulos de ataque, saída e transposição de obstáculos. Com 27° de ângulo de ataque, 31° de saída e essas proteções especiais no chassi, ele encara terrenos difíceis sem muito drama. E se você já enfrentou estradas complicadas, sabe como é valioso ter um gancho de reboque e rodas de 19 polegadas com pneus mais altos.

Interior que Impressiona

O interior do Compass 4xe é uma verdadeira boas-vindas. Os assentos são revestidos em poliuretano, que é bem mais resistente que os tecidos convencionais e facilita muito na hora de limpar. Os encostos dos bancos traseiros vêm com um material que evita riscos, e a gente ainda vê tapetes de borracha, uma ótima pedida para quem adora aventura.

Off-road Elétrico

Agora vamos ao que realmente faz o Compass 4xe se destacar: a motorização. Ao optar pela tração integral, ele é movido apenas por motores elétricos. Utilizando a plataforma STLA Medium, a Jeep reserva as opções de motorizações eletrificadas e a combustão para as versões de tração dianteira.

Nesse modelo elétrico, você encontra dois motores elétricos, um para cada eixo, totalizando 375 cv! Isso é uma potência considerável, especialmente quando a gente compara com outros SUVs elétricos da Stellantis, como o Peugeot 3008 e o 5008. A autonomia, que é realmente impressionante, chega a 600 km com uma única carga, usando uma bateria de 96 kWh. E para recarregar, você não vai precisar esperar horas: em uma tomada de 190 kW, leva apenas 32 minutos para uma carga completa.

Com todas essas características, tá na cara que o Jeep Compass 4xe veio para impressionar quem ama pegar a estrada, seja em trilhas difíceis ou simplesmente na cidade. É um SUV que promete não deixar ninguém na mão, seja na aventura off-road ou no dia a dia.