Nissan vai exportar veículos elétricos feitos na China

A Nissan está com planos interessantes para o futuro e, a partir de 2026, vai começar a exportar carros elétricos que são feitos na China para diversos países do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. Eles querem aproveitar a infraestrutura que já têm nessas regiões, especialmente na parte de pós-venda, para aumentar a competitividade dos modelos fabricados por lá.

Um dos primeiros caronas que vão pegar essas rotas internacionais será o N7, um sedã elétrico que já deu as caras na China em abril. Com preços começando em 119.900 yuans, o que dá mais ou menos 16.450 dólares nas conversões atuais, o modelo foi bem recebido por lá e é produzido em Guangzhou. Este carro é baita especial porque é o primeiro projeto totalmente desenvolvido pela joint venture da Nissan na China.

O N7 e Sua Tecnologia

Para exportar o N7, a Nissan vai precisar fazer algumas adaptações. O software desse carro depende de inteligência artificial, mas alguns países têm restrições em relação a tecnologias chinesas. Por isso, eles firmaram uma parceria com a IAT Automobile Technology, que vai desenvolver uma versão compatível para os mercados externos.

Aqui vai um detalhe importante: quem já passou por um tráfego intenso sabe como a tecnologia é fundamental para a experiência ao volante. O N7 promete um sistema inteligente que torna a direção muito mais fluida.

Novas Parcerias e Oportunidades

E não para por aí! A Nissan recentemente anunciou uma nova joint venture com a Dongfeng Motor, com quem já tem uma longa história. Essa nova empresa será essencial para a exportação dos modelos e terá um capital social de 1 bilhão de yuans (aproximadamente 140 milhões de dólares), com a Nissan segurando 60% e a Dongfeng 40%. Isso mostra que a marca está se preparando bem para o futuro, enquanto outros concorrentes, como a Xiaomi com o seu YU7, também estão ganhando força no mercado chinês.

Enquanto mira as exportações, a Nissan não esquece de seu mercado interno, que deve receber uma linha ampliada com mais modelos, incluindo híbridos plug-in e sua primeira picape elétrica, prevista para 2025. Para quem curte novidades, o Onvo L90, que está iniciando pré-venda com um sistema de auto-inspeção por IA, é outra opção interessante no radar.

O Cenário da Indústria Automotiva

Essas movimentações fazem parte de um plano mais amplo que a Nissan está colocando em prática para voltar à lucratividade após um período difícil. Em maio, a montadora anunciou cortes de 20 mil empregos e a redução de suas fábricas ao redor do mundo, passando de 17 para 10. Eles estão focando em tornar os veículos elétricos a estrela do seu portfólio, ajustando a cadeia de suprimentos para se adaptar a essa nova fase do mercado automotivo, que está em plena transição energética.

Para quem está sempre ligado nas novidades da Nissan, vale a pena ficar de olho nos próximos lançamentos, como o Nissan Kicks Platinum 2026. A paixão por carros elétricos só tende a crescer, e com as novidades da Nissan, o futuro parece bem promissor!