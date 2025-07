Creta reassume liderança e Tera aparece no ranking

Em junho, o mercado automotivo brasileiro viu um movimento interessante nas vendas. O setor varejista, que há meses vinha enfrentando as vendas diretas, finalmente conseguiu uma vitória, alcançando 46% dos emplacamentos, com 202.164 novos veículos registrados. A Volkswagen, que estava na vice-liderança, ficou em primeiro lugar com 14,35% de participação. A Fiat veio logo atrás, com 14,26%, e outras marcas que se destacaram foram Chevrolet, Hyundai e Toyota, com 9,72%, 9,72% e 8,69%, respectivamente.

Entre os carros mais vendidos, o Honda HR-V teve um reinado interrompido. Depois de três meses na frente, ele foi superado pelo Hyundai Creta, que emplacou 5.427 unidades, enquanto o HR-V ficou em segundo com 4.140. A corrida para o topo do ranking agora é dominada por SUVs, com a Volkswagen marcando presença com o T-Cross e o Nivus entre os cinco primeiros, seguidos pelo Fiat Fastback. Se você também é fã dos SUVs, não é à toa que eles estão arrebentando nas vendas!

Curiosamente, o Toyota Corolla, famoso por seu espaço e conforto, foi o único sedã no top 20, ocupando a 18ª posição com 1.735 unidades vendidas. O modelo mais recente da Volkswagen, o Tera, fez sua estreia no ranking com 1.230 vendas.

A briga no segmento de SUVs maiores também teve sua emoção. O Toyota SW4 recuperou um pouco de sua força, vendendo 1.324 unidades, enquanto o Caoa Chery Tiggo 8 ficou em 23º lugar com 1.059 vendas. E quem não se lembra do Renault Kwid? Ele ainda consegue aparecer no top 50 com seus 319 emplacamentos.

Ranking dos Carros Mais Vendidos

A lista dos carros mais vendidos mostra claramente a força dos SUVs e como eles dominam o mercado. Aqui estão os cinco primeiros:

Hyundai Creta – 5.427 unidades Honda HR-V – 4.140 unidades VW T-Cross – 3.603 unidades VW Nivus – 3.504 unidades Fiat Fastback – 3.282 unidades

No campo dos comerciais, o Fiat Strada continua firme e forte, liderando com 3.457 emplacamentos. A Ford Ranger e a Toyota Hilux seguem na disputa acirrada pela segunda posição, com apenas 14 unidades de diferença entre elas. Olha só como o mercado muda rápido: a Fiat Toro, que estava no topo, caiu para a quarta posição.

Se você tem a prática de rodar pela cidade e já pegou aquele engarrafamento, vai entender a importância de escolher o carro certo para o dia a dia. Esses números refletem não só vendas, mas também escolhas e tendências que todo apaixonado por carro deve ficar de olho!

E assim, o cenário automotivo brasileiro continua em constante movimento, mostrando que o amor pelos carros só cresce por aqui.