BYD Shark tem preço reduzido, superando Ford Ranger V6

A BYD Shark chega em 2024 como uma novidade no segmento de picapes médias e já se destaca pelo seu sistema híbrido. Mesmo com vendas morna, a picape está em promoção, o que deixa o preço dela bastante atrativo. Se antes o valor era de R$ 379.800, agora você pode levar uma por R$ 339.800, com um desconto de R$ 40 mil. Isso faz com que ela fique mais em conta que concorrentes de peso, como a Toyota Hilux SRX Plus, que custa R$ 353.290, e a famosa Ford Ranger Limited, com preço a partir de R$ 346.600.

Potência e Tecnologia

Para quem busca uma picape eletrificada, a Shark é uma das únicas opções no mercado brasileiro com motor híbrido plug-in. Com um motor 1.5 turbo e dois motores elétricos, a picape junta tudo isso em uma bateria de 29,6 kWh, entregando impressionantes 437 cv de potência e 65 kgfm de torque. Isso mesmo! Ela é a picape média mais potente da categoria, superando até a Ford Ranger Raptor, que tem um V6 biturbo com 397 cv e torque de 59,5 kgfm, mas focada mais em desempenho em off-road.

Comparativo de Elétricos

No cenário das picapes médias eletrificadas, a Shark ganha destaque, já que as outras opções disponíveis, como a Foton Tunland V7 e V9, contam com um sistema híbrido leve. Essas outras picapes utilizam um motor 2.0 turbodiesel que entrega até 170 cv, mas não têm a mesma robustez do sistema hibrido da Shark.

Considerações do Dia a Dia

A BYD Shark não é só sobre números; imagine na prática como a potência sob o pé direito se traduz em confiança ao dirigir. Para quem já enfrentou trânsito ou precisa carregar peso, essa força toda faz uma baita diferença. E para quem curte eletrificação, ter uma picape que combina motor a combustão e elétrico é um passo interessante rumo ao futuro, sem abrir mão da praticidade diária.

Então, para quem está no mercado procurando uma picape média, a BYD Shark merece um lugar na sua lista. Com estilo moderno e algum diferencial tecnológico, ela pode surpreender quem ainda tem uma visão tradicional sobre picapes. Fica a dica!