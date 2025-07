BYD King com R$ 27 mil de desconto fica abaixo do Corolla

Lançado em 2024, o BYD King chegou para desafiar o reinado do Toyota Corolla, que tem dominado o mercado de sedãs médios aqui no Brasil. Mas, parece que o modelo híbrido da BYD ainda está tentando encontrar seu espaço nas estradas. Nos últimos meses, as vendas não foram lá muito animadoras e agora, para atrair os apaixonados por carros, a marca decidiu colocar o King em promoção. O resultado? Um precinho mais camarada que deve acender os olhos de quem procura um novo sedã.

Nos dados da Fenabrave, os meses de maior desempenho do King foram março e abril de 2025, com vendas de 1.427 e 1.599 unidades, respectivamente. Contudo, o Corolla manteve sua liderança com 3.038 unidades em março e 3.202 em abril. Se você já percebeu como dois ou três carros podem fazer toda a diferença numa fila de venda, dá para entender o desafio do King.

Atualmente, o preço oficial do BYD King DM-i GS é de R$ 191.900. Mas calma, porque no site da montadora, ele aparece com um desconto de R$ 27 mil, ficando por R$ 164.900. Isso coloca o King abaixo de concorrentes como o Nissan Sentra Advance CVT e o próprio Toyota Corolla GLi, que começam na faixa de R$ 167.590. E se você está pensando em pegar a estrada logo logo, esse desconto pode ser uma boa pedida.

Tecnologia e Conforto

Quando o assunto é tecnologia, o BYD King não decepciona. O sedã vem com uma central multimídia de 12,8 polegadas que gira, um painel digital de 8,8 polegadas e ainda carregador de celular por indução nas duas versões. Sem contar o ar-condicionado que também atende os passageiros de trás. Para quem curte conforto, a versão GS ainda traz teto solar, visão 360°, sensores de estacionamento e um sistema de som que garante música de qualidade com seus oito alto-falantes.

Desempenho e Medidas

Esse modelo híbrido é equipado com um motor 1.5 a gasolina que trabalha em conjunto com dois motores elétricos. A potência total alcança 235 cv, uma boa entrega para quem precisa de disposição na cidade e na estrada. Um detalhe bem interessante é que a versão GS possui uma bateria de 18,3 kWh, que permite rodar até 105 km apenas na eletricidade. Para quem já ficou preso em congestionamentos, sabe o quanto é valioso poder rodar sem gastar gasolina.

Em relação às medidas, o King tem 4,78 metros de comprimento, 1,84 de largura, e 1,49 de altura, além de um entre-eixos de 2,72 metros. O porta-malas comporta 450 litros — não é o maior da categoria, mas quebra um galho para quem viaja com a família ou precisa levar as compras do mês.

Segurança e Tecnologia

O interior do King é bem pensado: oferece espaço de sobra e uma disposição inteligente dos comandos. O console central mais elevado dá aquela sensação de divisão entre motorista e passageiro, algo que muita gente aprecia.

No que diz respeito à segurança, o King não fica atrás, apresentando uma câmera de 360°, seis airbags, e uma central multimídia que integra Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, conta com sensores de estacionamento, Wi-Fi a bordo e várias entradas USB, que são um verdadeiro alívio em viagens longas, especialmente quando todos os passageiros precisam carregar seus dispositivos.

E se você gosta de um volante multifuncional, saiba que ele também é eletrônico, junto com o freio de estacionamento, tornando a condução ainda mais prática. São esses detalhes que, junto ao seu design atraente e recursos tecnológicos, fazem o BYD King se destacar no competitivo mercado brasileiro.

Por tudo isso, o King pode sim ser uma alternativa interessante para quem busca um sedã moderno, recheado de tecnologia e conforto, especialmente agora com esse descontão. Se você está pensando em trocar de carro, talvez seja a hora de dar uma olhada nesse novo jogador do mercado!