BYD alcança 1 milhão de unidades entregues de seus modelos

A BYD, uma das estrelas do universo automotivo, acaba de bater a marca de 1 milhão de unidades entregues da sua linha Smart Driving Edition. Esses modelos têm uma tecnologia de direção assistida bem interessante chamada “God’s Eye”. Esse marco foi anunciado recentemente, no dia 6 de julho, e mostra como a marca vem crescendo no setor de carros com condução inteligente. É aquele tipo de inovação que faz a gente sonhar em estar ao volante!

Desde fevereiro, a BYD tem dedicado esforços a trazer essas inovações para sua gama. Eles lançaram versões Smart Driving Edition de 21 modelos, incluindo o Seagull, que começa a partir de 69.800 yuan, ou seja, cerca de R$ 53 mil. Essa estratégia deixou claro que a marca está focada em melhorar seus softwares enquanto mantém os preços bem competitivos. Afinal, quem não gosta de um bom carro com tecnologia de ponta sem estourar o orçamento?

Promoções Atraentes

A fabricante chinesa também está investindo em promoções bem interessantes para desovar modelos mais antigos. O Song Plus, por exemplo, recebeu um desconto considerável de R$ 25 mil. E o SUV Tan? Esse está com abatimento de até R$ 100 mil! Quem está de olho em um SUV novo não pode deixar passar uma oportunidade dessas.

Enquanto os modelos com a tecnologia Smart Driving estão se consolidando, as versões sem esse sistema estão recebendo cortes de preço para acelerar as vendas. A tecnologia “God’s Eye” se divide em três níveis: A, B e C. Isso significa que você encontra desde soluções mais simples, que dependem de câmeras, até sistemas super sofisticados com múltiplos sensores LiDAR. É um verdadeiro buffet de tecnologia!

Os Níveis da Tecnologia

O nível mais avançado, God’s Eye A, vem em modelos de luxo da submarca Yangwang, equipado com o sistema DiPilot 600. Já o nível B, com o DiPilot 300 e até dois LiDARs, está presente em veículos da Denza e em alguns modelos premium da BYD. Para os modelos de entrada, o nível C, mais simples, utiliza apenas câmeras. Isso é bacana, pois permite que diferentes públicos tenham acesso a essa tecnologia.

Atualizações Futuras

Nos próximos meses, a BYD promete uma atualização enorme para seus sistemas de direção inteligente, a famosa OTA (over-the-air). Essa atualização deve melhorar tanto a usabilidade quanto a segurança dos veículos, mas os detalhes ainda são um mistério. Quem já passou por um trânsito complicado sabe como uma boa tecnologia pode mudar a experiência ao volante.

No último mês de junho, a BYD vendeu 382.585 veículos eletrificados, totalizando mais de 2,1 milhões de unidades no primeiro semestre de 2025. Isso representa um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. E como se não bastasse, a marca ainda está expandindo suas operações com a abertura de 508 vagas de emprego em uma nova fábrica na Bahia.

É um momento empolgante para os apaixonados por carros!