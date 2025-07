Fiat Fastback Abarth ou VW Nivus GTS 2026: qual é a melhor opção?

Os novos esportivos Nivus GTS e Fastback Abarth chegaram com tudo, prometendo um pouco mais de emoção para os apaixonados por carros. Essas versões mais arrojadas dos modelos das suas marcas têm como objetivo oferecer uma experiência diferenciada, combinando design atraente e desempenho aprimorado.

Ambos os modelos utilizam motores já conhecidos, mas com ajustes que prometem mais adrenalina ao volante. A tração é dianteira, e a suspensão traseira é do tipo eixo de torção, padrão das versões anteriores. O que importa é que, em suas camadas mais esportivas, eles delicadamente equilibram a emoção e a eficiência.

Motor e câmbio

Começando pelo Nivus GTS, ele carrega o motor 1.4 TSI 250. Esse mesmo propulsor já fez sucesso em modelos como o Polo GTS e o T-Cross. Com 150 cv e 25,5 kgfm de torque, tanto no etanol quanto na gasolina, ele é acoplado a um câmbio automático AISIN de 6 marchas. E, olha, quem já pegou uma estrada em que o acelerador pedia para ser pisado entende a importância de um motor bem calibrado.

O conjunto do Nivus oferece modos de condução variados — Normal, Eco, Sport e Individual. Isso garante que você possa adaptar a experiência de dirigir ao seu gosto. Com isso, ele consegue fazer o famoso 0 a 100 km/h em cerca de 8,4 segundos, atingindo uma velocidade final de 206 km/h. Para quem curte agilidade, essa relação de 8,44 kg/cv é um atrativo e tanto.

O Fastback Abarth, por outro lado, vem com o motor 1.3 T270. Com 185 cv no etanol e 180 cv na gasolina, ele também se destaca aí. Vale mencionar que, devido às novas normas de emissão, seus concorrentes perderam um pouco de fôlego, fazendo com que o Abarth continue reinando nessa faixa de potência. Além de tudo, ele é ligeiramente mais leve, o que ajuda a melhorar a relação peso-potência para arranques mais rápidos. Ele sai do 0 a 100 km/h em só 7,6 segundos, com uma velocidade máxima de 220 km/h.

Tamanho e proporções

Falando de dimensões, o Nivus é um pouco maior que o Fastback em entre-eixos, proporcionando mais estabilidade. O Nivus tem 2.566 mm, enquanto o Fastback fica em 2.532 mm. Mas na questão do comprimento, o Fastback levanta a bandeira, já que ele mede 4.425 mm, 167 mm a mais que o Nivus. Isso o faz parecer mais sedã, enquanto o Nivus tem um aspecto mais compacto e ágil.

Se a largura conta, o Fastback também leva a vantagem, chegando a 1.780 mm contra 1.757 mm do Nivus, garantindo um pouco mais de espaço interno. Além disso, o fato de o Abarth ser um pouco mais alto pode trazer conforto na hora de entrar e sair, especialmente para os passageiros da frente.

Equipamentos e segurança

Na parte de tecnologia e segurança, o Fastback Abarth brilha um pouco mais. Ele vem com um interior bem equipado e um teto solar panorâmico, com detalhes luxuosos que lembram carros mais premium. Além dos quatro airbags, o Abarth tem alerta de ponto cego e partida remota, porém fica devendo na quantidade de airbags, algo que muitos motoristas torcem o nariz.

Já o Nivus GTS, com seu ar mais esportivo, traz um design de interior que se inspira no Polo, fazendo uso de um volante com base reta e detalhes que remetem ao desempenho. O painel digital de 10 polegadas e a direção elétrica são um bônus.

Ambos os modelos oferecem diversas opções de conectividade e conforto, mas o Nivus se destaca com seus seis airbags de série, um sistema de frenagem mais robusto e assistência de estacionamento, garantindo maior proteção ao volante.

Design e proposta

No design, o Nivus GTS mantém a linha que já conhecemos, mas com um toque mais esportivo. A grade frontal pintada em preto brilhante e rodas de 17" conferem um visual arrojado. Por outro lado, o Fastback Abarth vem com um design mais neutro, mas com detalhes que chamam a atenção, como o skidplate e o aerofólio.

Os dois carros têm um apelo visual interessante, mas cada um com sua personalidade própria. O Fastback busca um aspecto mais agressivo e atraente, enquanto o Nivus se destaca por um comportamento dinâmico e eficiente.

Preços

No quesito preços, ambos estão bem equilibrados. O Nivus parte de R$ 174.990, enquanto o Fastback Abarth tem preço equivalente, mas sempre com a promessa de mais potência e um comportamento nervoso.

É interessante observar como cada um se posiciona. O Nivus foca mais na eficiência e na dinâmica de condução, enquanto o Fastback se entrega a uma proposta mais ousada. As opções no mercado estão cada vez mais divertidas e competitivas, e a escolha entre esses dois modelos pode ser desafiadora para quem não conhece bem o perfil de cada um.