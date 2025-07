BYD Tan será lançado em julho com desconto de R$ 100 mil

Durante julho, a BYD trouxe uma oportunidade incrível para quem está de olho em um SUV elétrico. O BYD Tan vai ser vendido com um desconto de R$ 100 mil, reduzindo o preço de R$ 536.800 para R$ 436.800. E tem mais: quem fechar negócio leva um ano de seguro grátis! Quem não gostaria de economizar assim, não é mesmo?

Por outro lado, mesmo com esse baita incentivo, o Tan não fez tanto sucesso até agora: apenas 57 unidades foram emplacadas entre janeiro e julho de 2025. A marca quer ampliar sua presença no Brasil, que já tem um mercado super competitivo para elétricos. Essa promoção é válida até o final de julho ou enquanto durar o estoque, então a hora de decidir é agora.

O Que Esperar do BYD Tan 2025

O BYD Tan 2025 chega com tudo! Equipado com dois motores elétricos, o motor dianteiro entrega 245 cv e 33,6 kgfm de torque, enquanto o traseiro vai além, com 272 cv e 35 kgfm. Juntos, eles alcançam uma potência total de 517 cv e 68,3 kgfm de torque. Para quem gosta de acelerar, a sensação ao volante é realmente satisfatória.

As baterias Blade ficaram maiores e mais potentes, passando de 86,4 kWh para 108,8 kWh. Isso significa que a autonomia aumentou para 430 km por carga, segundo o Inmetro. Se você já teve que parar para recarregar no meio da viagem, vai adorar saber que a recarga de 20% a 80% leva apenas cerca de 30 minutos.

Um detalhe é que, com as novas baterias, o Tan ficou 200 kg mais pesado, o que fez com que o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h aumentasse de 4,4 para 4,9 segundos. Por outro lado, a velocidade máxima subiu e agora é de 190 km/h.

Programa de Recompra

Além de tudo isso, a BYD também oferece um Programa de Recompra. Funciona assim: você pode vender o carro de volta para uma concessionária da marca em até 48 meses após a compra — claro, seguindo algumas regras. O valor de recompra será de 80% da Tabela Fipe, desde que você compre outro modelo da BYD de valor igual ou superior.

Vale lembrar que é preciso manter o uso do carro em até mil quilômetros por mês para participar desse programa. E na hora da troca, o novo hodômetro e o valor anterior serão levados em conta.

Dicas Finais

Com tanta tecnologia envolvida, é sempre uma boa ideia conferir o manual do carro se surgir qualquer dúvida sobre o uso ou o procedimento de recompra. Afinal, manter tudo em dia garante que você aproveite seu BYD Tan ao máximo, seja nas estradas ou no dia a dia!