Lateral ex-Athletico é contratado por clube da Tailândia. Veja o vídeo

O lateral-esquerdo Sidcley, de 32 anos, foi confirmado como novo jogador do Ratchaburi FC, clube da primeira divisão do futebol tailandês. A contratação ocorreu na quinta-feira, 3, e representa um novo capítulo na carreira do atleta. Sidcley deixou o Botafogo-PB no mês passado, onde teve uma passagem discreta durante a Série C do campeonato brasileiro.

Sidcley iniciou sua carreira no Catanduvense e ganhou notoriedade jogando pelo Athletico, onde esteve entre 2014 e 2018. Sua melhor temporada foi em 2017, quando marcou seis gols e fez cinco assistências no Campeonato Brasileiro. Essa atuação chamou a atenção do Corinthians, que o contratou no ano seguinte. O jogador teve duas passagens pelo clube paulista, em 2018 e 2020, ambas por empréstimo.

Após sua venda ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Sidcley teve uma trajetória marcada por empréstimos para vários clubes. Ele passou por equipes como PAOK, na Grécia, Cuiabá, CSKA Sofia, em território búlgaro, Lamia, também na Grécia, além de Amazonas FC e Botafogo-PB.

Agora, no Ratchaburi FC, Sidcley terá a responsabilidade de reforçar a defesa da equipe, que terminou a última temporada na quarta posição da liga tailandesa. A expectativa é que sua experiência contribua significativamente para os desafios futuros do clube.