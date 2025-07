Ator traz ao cinema herói humano e drama emocionante da década

Andrew Garfield: Carreira e Conquistas do Ator Britânico-Americano

Andrew Garfield é um ator conhecido mundialmente por seus papéis em filmes como O Espetacular Homem-Aranha, Até o Último Homem e tick, tick… BOOM!. Nascido em 20 de agosto de 1983 em Los Angeles, Califórnia, Garfield cresceu em Surrey, Inglaterra, em uma família judaica que o incentivou a seguir sua paixão pelo teatro desde a adolescência. Sua habilidade de transitar entre grandes produções de Hollywood e dramas mais profundos o tornou uma referência na indústria do entretenimento.

Início da Carreira

Garfield começou sua carreira no teatro britânico, e sua primeira aparição na televisão foi na série Sugar Rush em 2005. Em 2007, ele fez sua estreia no cinema com o filme Lions for Lambs, mas foi em 2010, com o papel de Eduardo Saverin em A Rede Social, que ganhou notoriedade. Sua interpretação como o Homem-Aranha em O Espetacular Homem-Aranha, lançado entre 2012 e 2014, solidificou sua posição como um dos principais atores de sua geração.

Reconhecimento e Prêmios

Garfield foi amplamente reconhecido por seu talento e recebeu várias indicações a prêmios importantes. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por Até o Último Homem em 2017 e tick, tick… BOOM! em 2022. Em 2018, ganhou o Tony Award por sua atuação em Angels in America. Além disso, seu trabalho em tick, tick… BOOM! lhe rendeu um Golden Globe em 2022.

Os filmes em que participou também tiveram bom desempenho nas bilheteiras. A Rede Social arrecadou aproximadamente 224 milhões de dólares e foi indicado a oito Oscars. Já O Espetacular Homem-Aranha 2 fez cerca de 708 milhões de dólares.

Patrimônio

O patrimônio de Andrew Garfield é estimado em dezenas de milhões de dólares, resultado de sua bem-sucedida carreira no cinema e teatro, onde conquistou uma ampla gama de fãs.

Principais Filmes e Séries

Garfield participou de diversos projetos notáveis, incluindo:

O Espetacular Homem-Aranha como Peter Parker.

A Rede Social como Eduardo Saverin.

Até o Último Homem como Desmond Doss.

tick, tick… BOOM! como Jonathan Larson.

Silêncio como Padre Sebastião Rodrigues.

We Live in Time como Tobias.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa como Peter Parker.

Under the Silver Lake como Sam.

Never Let Me Go como Tommy D.

Lions for Lambs como Todd Hayes.

The Imaginarium of Doctor Parnassus como Anton.

Under the Banner of Heaven como Jeb Pyre.

Sugar Rush como James.

Angels in America (teatro) como Prior Walter.

Death of a Salesman (teatro) como Biff Loman.

Experiências Antes da Fama

Antes de alcançar a fama, Garfield trabalhou como barista em Londres enquanto estudava teatro. Ele também atuou como assistente de ensino em oficinas de atuação para jovens. Estudou na Royal Central School of Speech and Drama, o que o preparou para conquistar papéis tanto na TV quanto no cinema.

Curiosidades

Namorou a atriz Emma Stone entre 2010 e 2015.

É fã do ator Daniel Day-Lewis e se inspirou nele para atuar.

Durante seu tempo livre, gosta de tocar violão e cozinhar pratos vegetarianos.

Fala espanhol em nível básico, aprendido durante suas filmagens.

É torcedor do Tottenham Hotspur e adora música indie, com destaque para a banda The National.

Recebeu o Critics’ Choice Award por tick, tick… BOOM! e sonha em dirigir um drama teatral.

Vida Pessoal

Fora dos holofotes, Garfield mantém uma vida reservada. Ele dedica parte do seu tempo a causas sociais, especialmente relacionadas à saúde mental, e participa de eventos beneficentes. O ator gosta de viajar, principalmente à Itália, buscando inspiração em diferentes culturas. Em sua vida cotidiana, ele pratica yoga e é discreto nas redes sociais, priorizando sua arte e projetos pessoais.

Legado

Andrew Garfield é amplamente reconhecido por sua capacidade de trazer humanidade e profundidade a seus personagens. Seu trabalho não apenas em filmes, mas também no teatro, impactou o público e inspirou novos artistas. Ele deixou sua marca como um ator versátil que combina emoção e autenticidade em cada papel, consolidando-se como uma figura influente na cultura pop contemporânea.