BMW M2 CS 2026 estabelece novo recorde em Nürburgring

A BMW deu um verdadeiro show com o novo M2 CS 2026! O carro compacto agora é o mais rápido a completar uma volta no famoso circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. E, para você ter uma ideia da performance, ele fez os 20,8 km de pista em só 7 minutos e 25,5 segundos.

Esse feito incrível foi alcançado no dia 11 de abril, sob a condução de Jörg Weidinger, engenheiro da BMW M. O tempo registrado superou o recorde anterior em impressionantes 8 segundos. Curiosamente, a marca anterior não foi divulgada, mas rumores indicam que poderia ser um M2 padrão, que tinha feito o percurso em 7 minutos e 33,91 segundos.

O Poder Sob o Capô

O M2 CS é movido por um motor 3.0 biturbo com seis cilindros em linha, entregando nada menos que 523 cavalos e 649 Nm de torque. Isso significa que ele acelera de 0 a 96 km/h em apenas 3,7 segundos e pode alcançar uma velocidade máxima de 303 km/h. Imaginem a adrenalina ao acelerar esse bicho em uma estrada vazia!

Para deixar tudo ainda mais atraente, esse modelo vem com um câmbio automático de oito marchas e tração traseira. Muita gente que faz longas viagens em estrada sabe como um câmbio afiado faz a diferença na hora de ultrapassar.

Leveza e Desempenho

Uma das grandes mudanças desse M2 CS é o foco em desempenho e leveza. Vários componentes em fibra de carbono foram utilizados, como no teto, difusor e retrovisores, fazendo com que o carro seja 44 kg mais leve que o M2 automático tradicional. Essa redução de peso pode parecer pequena, mas, no mundo automotivo, cada grama conta!

A suspensão do M2 CS também recebeu atenção especial. Com uma altura mais baixa, rodas forjadas exclusivas e freios M Compound, esse modelo promete uma condução super afiada, perfeita para quem curte uns treinos em pista.

Quando Esperar?

Se você está curioso para colocar as mãos nessa máquina, a previsão de lançamento nos Estados Unidos é para o verão de 2024. O preço inicial é de US$ 98.600, além de uma taxa de destino de US$ 1.175, totalizando US$ 99.775.

Quem dirige frequentemente já sabe que cada detalhe em um carro pode transformar a experiência. E o M2 CS promete ser mais do que uma máquina rápida; ele é uma verdadeira experiência sobre rodas.