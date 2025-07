Anwa inicia produção de amostras de baterias com apoio da Chery

A Anhui Anwa New Energy Technology deu um grande passo ao produzir as primeiras amostras de baterias de estado sólido (SSB) em sua fábrica na cidade de Wuhu, na China. Esses novos protótipos são reforçados por um padrão de segurança bem avançado, o “Sem Fogo, Sem Explosão”. Para quem curte acompanhar as inovações do setor automotivo, essa é uma novidade que promete revolucionar a forma como usamos a energia nos nossos carros.

A fábrica da Anwa é uma verdadeira máquina de produção, com mais de 35 metros de extensão e uma capacidade planejada de 1,25 GWh. Imagina só, uma linha tão rápida que fabrica as peças a 20 metros por minuto! O processo empregado é bem moderno, envolvendo corte a laser e revestimento automático. E o melhor: com um método seco que promete reduzir em até 20% o consumo de energia e cortar os gastos com equipamentos em até 30%. Para quem já pegou rodo na estrada, sabe como é fundamental ter uma boa infraestrutura na fabricação.

Atualmente, essas baterias ainda estão na fase de protótipos, mas a Anwa já tem grandes planos para o futuro. Eles estão mirando na construção de um centro de pesquisa com capacidade de 5 GWh e uma linha de produção super automatizada que promete ser a próxima geração.

A ideia é lançar a terceira geração das SSBs até 2027, com uma densidade energética de 500 Wh/kg. Para se ter uma noção, a segunda geração, que já está em teste, oferece 400 Wh/kg, enquanto a primeira, que já passou pela prateleira, tem uma capacidade de 300 Wh/kg. Essa evolução faz a diferença para os amantes de carros elétricos, especialmente aqueles que buscam mais autonomia e desempenho.

Fundada em junho de 2020, a Anwa recebeu suporte da Chery New Energy, que detém quase 10% das ações. Essa parceria mostra como as montadoras estão cada vez mais investindo em tecnologias que garantem um futuro sustentável. Em 2024, a Chery ainda anunciou planos de começar a produção nacional das baterias de estado sólido.

Enquanto isso, em outra ponta, a Orange Charging também está na corrida, apresentando um carregador ultrarrápido de 1.600 kW para veículos elétricos. Para quem já enfrentou filas em postos de carregamento, essa é uma notícia bem-vinda, pois promete reduzir consideravelmente o tempo de espera.

Ainda não se sabe quais modelos vão utilizar essas novas baterias, mas já temos informações de que o crossover elétrico Exeed Exlantix ET, da Chery, foi visto com a inscrição “Bateria de estado totalmente sólido”, o que indica que pode ser um dos primeiros a adotar essa tecnologia. Para quem acompanha a evolução dos carros elétricos no Brasil e no mundo, isso é um sinal de que estamos caminhando para uma nova era automotiva, cheia de inovação e possibilidades.