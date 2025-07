Volkswagen Tera registra 2.555 emplacamentos em vendas

O mercado automotivo brasileiro está agitando com a chegada do Volkswagen Tera! Lançado em 5 de junho de 2025, o SUV compacto já mostrou a que veio ao registrar 12 mil reservas em apenas 50 minutos. Impressionante, né? Isso demonstra o forte apelo do modelo entre os apaixonados por carros. Mesmo com as reservas, é claro que essas unidades ainda não estão emplacadas, mas o interesse é um bom indicativo.

Logo após o lançamento, o Tera já se destacava no ranking da Fenabrave, posicionando-se em um respeitável 14º lugar, com 2.555 emplacamentos somente em junho. Significa que, com o fluxo das entregas, é bem provável que esse número aumente nas próximas semanas. Quem já enfrentou uma fila de espera por um carro novo sabe como é essa expectativa!

Agora, se você está pensando em um SUV compacto, vale a pena olhar para os concorrentes. O Renault Kardian já contabilizou 10.284 unidades emplacadas e o Fiat Pulse passou das 20 mil. A disputa tá acirrada e todos estão de olho no Tera, que promete entrar com força no segmento.

Características do Volkswagen Tera

Esse novo modelo 2026 vem em cinco versões, oferecendo opções de motor que vão do 1.0 MPI aspirado de 84 cv, disponível na versão de entrada, até o 1.0 TSI turbo de 116 cv, nos outros modelos. Para quem curte câmbio, tem a opção manual de cinco marchas ou o automático de seis, perfeito para quem rodovia ou enfrenta o dia a dia urbano.

Em termos de tamanho, o Tera mede 4,15 metros de comprimento e 1,78 m de largura, o que proporciona um bom espaço interno. O porta-malas tem capacidade para 350 litros, ideal para viagens em família ou para aquele passeio de fim de semana com os amigos.

Equipamentos que Impressionam

Agora, se tem uma coisa que a Volkswagen apostou ao criar o Tera foi na segurança e tecnologia. Todas as versões vêm equipadas com seis airbags, faróis full LED, piloto automático e até detectores de fadiga. E isso é só o começo! O sistema de frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres é um destaque importante, principalmente para quem passa muito tempo em áreas urbanas. Você nunca sabe quando uma situação inesperada pode acontecer, não é mesmo?

Preços e Versões

Se você está pensando em adquirir um Tera, os preços começam em R$ 103.990 para a versão de entrada com motor MPI e câmbio manual. Para quem busca algo mais completo, a versão topo de linha High TSI automática pode chegar a R$ 139.990, e ainda tem a possibilidade de adicionar o pacote opcional Outfit, para deixar o SUV ainda mais estiloso.

Com tantas opções e recursos, o Volkswagen Tera promete ser uma opção que vai agradar os amantes de carros que buscam um SUV compacto, ágil e cheio de tecnologia. E quem não gosta de um carro que une conforto e segurança com um design moderno?