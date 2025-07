Stellantis reativa a marca SRT após Hemi V8

A SRT, conhecida por ter dado vida ao icônico Viper nos anos 90, está de volta! A submarca de alta performance da Stellantis, que andava meio esquecida, foi oficialmente ressuscitada e promete trazer novas máquinas para os apaixonados por velocidade, com o selo de Dodge, Jeep, Ram e até Chrysler.

Tim Kuniskis, que é o CEO da Ram e agora também o homem à frente das marcas americanas do grupo, está no comando desse renascimento. Para quem não sabe, a SRT, que significa Street and Racing Technology, foi criada em 1989 com a missão de dar vida ao lendário Dodge Viper. Hoje, a marca está praticamente em modo stand-by, com apenas o Dodg Durango SRT Hellcat em sua linha, mas isso está prestes a mudar.

Kuniskis fez uma piadinha, dizendo que está "reunindo a banda de novo". E essa banda deve acertar o tom certo, com um foco em lançar carros de performance que vão além do que já vimos. Ele mencionou que a equipe de engenharia está buscando os melhores especialistas para trabalhar em motores e dinâmica veicular, tudo para garantir que a nova fase da SRT seja digna do seu nome.

Embora os detalhes dos novos modelos ainda estejam em mistério, a expectativa é retornar com os muscle cars em grande estilo. Uma prévia que circula por aí inclui um vídeo teaser onde o ronco do V8 é protagonista, acompanhado pela mensagem “É hora de fazer barulho de novo”. Quem é fã sabe que isso só pode significar um retorno triunfal!

A ideia da SRT é levar os limites de potência, aerodinâmica e tecnologia ainda mais longe, tanto em ruas quanto em pistas. Apesar de ainda não termos uma data específica para o lançamento dos novos modelos, a velocidade com que Kuniskis tem atuado na Ram deixa os fãs animados com a possibilidade de novidades até o final do ano.

É bem legal ver esse tipo de movimento no mercado, especialmente quando a SRT tem um histórico tão marcante. O que resta é ficar de olho e torcer para que logo possamos ver essas máquinas potentes nas ruas, trazendo toda a emoção que só um V8 bem afinado pode proporcionar.