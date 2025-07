GWM Haval H6 One oferece desconto de R$ 22.800 para PcD

A GWM trouxe uma novidade superinteressante: o Haval H6 One, destinado a pessoas com deficiência (PcD) que têm direito à isenção de impostos na hora de adquirir um carro novo. No total, são 2 mil unidades disponíveis, mas se a procura for alta, a marca pode estender essa oferta. O legal é que esse modelo tem isenção de IPI, além de um desconto direto da fábrica.

No mercado, o Haval H6 One está custando R$ 199 mil. Para quem se encaixa nas condições de PcD, o preço cai para R$ 176.200. Isso significa uma economia de R$ 22.800. O SUV pode ser encontrado em três cores bem elegantes: Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante.

Além de um bom desconto, o Haval H6 One mantém quase todas as funcionalidades da versão HEV2, exceto o teto solar panorâmico e a abertura elétrica do porta-malas. No que diz respeito à motorização, ele vem com um sistema híbrido leve, combinando um motor 1.5 turbo com um motor elétrico. No total, esse conjunto entrega 243 cv de potência e 54 kgfm de torque. Quem já teve um carro híbrido sabe como ter essa combinação dá aquele “empurrão” extra nas ultrapassagens.

Externamente, o modelo se destaca por suas rodas de design exclusivo e lanternas traseiras em vermelho, no lugar da versão escurecida da linha 2025. Outro detalhe que não passa despercebido é o novo logotipo da GWM na parte de trás.

Quando falamos dos equipamentos, o H6 One não decepciona. Ele vem recheado de itens modernos que facilitam a vida do motorista, como farol alto automático, travamento das portas ao se afastar com a chave e iluminação em LED no porta-luvas. Isso tudo torna a experiência ao volante muito mais agradável, principalmente em situações do dia a dia que exigem praticidade.

Então, para quem busca um SUV com boas condições e que oferece um toque de modernidade, o H6 One parece ser uma excelente opção.