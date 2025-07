Caoa Chery apresenta Tiggo 5X 2026 com novidades e preço estável

O Tiggo 5X 2026 da Caoa Chery já está nas ruas do Brasil, e a boa notícia é que mantém o mesmo motor e preços da linha anterior. Esse SUV continua com um motor 1.5 turbo flex nas versões Sport e PRO, entregando até 150 cv e um câmbio CVT que simula nove marchas. Para quem curte um toque a mais de tecnologia, a versão híbrida leve, chamada PRO Hybrid Max Drive, traz esse motor junto a um sistema de 48V, chegando a 160 cv.

Os preços ainda estão a partir de R$ 119.990 para a versão Sport, R$ 134.990 para a PRO e R$ 149.990 para a PRO Hybrid Max Drive. Para quem tem deficiência (PcD), a versão de entrada ainda é uma boa pedida, pois pode ser adquirida com isenção de impostos, o que ajuda bastante na hora de fechar o negócio.

Principais Novidades do Tiggo 5X

A linha 2026 traz mesmo algumas melhorias no quesito tecnologia. As versões PRO e PRO Hybrid Max Drive agora equipadas com uma central multimídia de 10,25 polegadas. Com essa tela, o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay fica muito mais prático e intuitivo.

Outra adição interessante é o assistente de voz inteligente, que agora vem de série em todas as versões acima da Sport. Ele permite controlar funções como ar-condicionado e sistema de som, além de responder a perguntas básicas. É uma mão na roda para quem vive correndo no dia a dia!

Detalhes sobre a Versão Sport

E não podemos esquecer da versão Sport, que ganhou rodas diamantadas de 18 polegadas, um detalhe que antes só estava disponível nas versões mais caras. Esse tipo de roda dá um toque a mais de sofisticação e faz toda a diferença na aparência do carro.

Se você está pensando em trocar de SUV, o Tiggo 5X não é o único no mercado. O segmento tá pegando fogo com modelos como o Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e Fiat Pulse, todos protagonistas na categoria de SUVs compactos. Vale a pena fazer uma comparação e ver qual se encaixa melhor no seu dia a dia.

Competitividade no Mercado

Com essas atualizações, a Caoa Chery busca deixar o Tiggo 5X mais competitivo. É sempre bom lembrar que o mundo dos SUVs está mudando rápido, e a cada nova edição, novas tecnologias e recursos surgem. E falando em novidades no segmento, você já viu o Kia Telluride 2026? Ele chegou com visual renovado e motor híbrido, uma boa opção para quem procura algo diferente.

Por enquanto, a Caoa Chery não disse se planeja lançar novas versões ou mudar sua estratégia de venda nos próximos meses. Mas, se você está pensando em dar uma volta no Tiggo 5X 2026, pode encontrá-lo facilmente nas concessionárias por todo o país.