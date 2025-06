Qual o benefício da canela? Veja como usar e as contraindicações

A canela é uma das especiarias mais consumidas pelos brasileiros e, assim como as demais, ela também tem suas propriedades benéficas.

A canela é uma especiaria de origem vegetal obtida da casca interna de árvores do gênero Cinnamomum, amplamente utilizada na culinária, na medicina natural e até em práticas culturais. Seu aroma marcante e sabor levemente adocicado tornam essa substância uma das mais versáteis em receitas doces e salgadas.

Além de conferir sabor e perfume aos pratos, a canela atrai a atenção da ciência por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e metabólicas. Rica em compostos bioativos, essa especiaria se tornou uma aliada valiosa no cuidado com a saúde e no controle de certos sintomas.

No entanto, seu consumo exige atenção, principalmente quando utilizado de forma frequente ou em concentrações elevadas. Por isso, vale entender melhor seus efeitos no organismo e como incorporá-la de forma segura à rotina alimentar.

Quais os benefícios da canela?

A canela oferece diversos benefícios à saúde quando consumida com moderação e de forma regular. Por conter óleos essenciais, polifenóis e outras substâncias ativas, ela age de maneira positiva em vários sistemas do corpo humano.

O uso contínuo da canela, aliado a uma alimentação equilibrada, pode potencializar efeitos terapêuticos e funcionais, auxiliando desde o controle glicêmico até a melhora da digestão. Veja, a seguir, os principais benefícios dessa especiaria e entenda como cada um atua no organismo.

Ajuda no controle da glicose

A canela auxilia no equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, principalmente por estimular os receptores de insulina e aumentar a sensibilidade das células ao hormônio. Esse efeito pode favorecer pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2, desde que o consumo seja orientado por um profissional.

Além disso, o composto cinamaldeído, presente na canela, interfere positivamente no metabolismo da glicose, reduzindo picos glicêmicos após refeições. Por isso, ela costuma ser incluída em dietas com foco no controle metabólico.

Atua como antioxidante natural

Por conter altos níveis de polifenóis, a canela se destaca como um potente antioxidante natural. Esses compostos combatem os radicais livres, que são responsáveis por processos inflamatórios e pelo envelhecimento precoce das células.

O consumo diário, mesmo em pequenas quantidades, contribui para a proteção celular e a prevenção de doenças degenerativas. Além disso, os antioxidantes presentes na canela ajudam a fortalecer o sistema imunológico, atuando na defesa contra agentes infecciosos.

Melhora a digestão e combate inchaços

A canela estimula a produção de enzimas digestivas e auxilia na motilidade intestinal, o que favorece o processo de digestão como um todo. Seu uso também ajuda a reduzir a fermentação excessiva no intestino, diminuindo gases e desconfortos abdominais.

Quando ingerida em infusões ou adicionada a alimentos, essa especiaria promove o alívio de cólicas, inchaços e sensação de peso após refeições. Por isso, costuma ser recomendada em dietas voltadas ao bem-estar gastrointestinal.

Acelera o metabolismo

Outro benefício importante da canela é seu efeito termogênico, que acelera o metabolismo basal e favorece a queima de calorias. Essa ação decorre da ativação do sistema nervoso simpático, que estimula o gasto energético do organismo.

Embora esse efeito isolado não produza perda de peso significativa, ele pode complementar estratégias nutricionais focadas na redução de gordura corporal. Aliada à prática de exercícios físicos, a canela funciona como um reforço natural à ativação metabólica.

Possui ação anti-inflamatória

A presença de compostos como eugenol e cinamaldeído confere à canela propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar dores e reduzir inflamações internas. Essa ação se mostra especialmente útil em quadros de dores articulares, cólicas e doenças inflamatórias crônicas.

Além disso, a canela pode ajudar a modular processos inflamatórios relacionados ao sistema cardiovascular, contribuindo para a prevenção de doenças como hipertensão e aterosclerose. O consumo moderado, portanto, pode ter efeitos cumulativos benéficos no controle da inflamação.

Canela em pau ou em pó: qual é melhor?

Ambas as formas de canela — em pau e em pó — oferecem os mesmos princípios ativos, mas se diferenciam na concentração, durabilidade e modo de uso. A canela em pau conserva melhor os óleos essenciais, pois passa por menos processamento, o que garante maior frescor.

Ela costuma ser usada em infusões, caldas ou cozimentos longos, liberando o aroma e os compostos gradualmente durante o preparo. Já a canela em pó tem uso mais prático, sendo ideal para polvilhar sobre frutas, mingaus, bolos e cafés, embora tenda a oxidar mais rápido quando armazenada.

Do ponto de vista nutricional, ambas as formas são equivalentes, desde que se use canela de boa procedência e dentro do prazo de validade. A escolha entre uma ou outra depende mais da aplicação culinária e da preferência pessoal.

Para quem deseja extrair o máximo das propriedades terapêuticas, a canela em pau costuma oferecer maior estabilidade dos compostos bioativos, principalmente quando usada em preparações aquecidas. Já quem busca praticidade e sabor imediato pode se beneficiar da versão em pó.

Há contraindicações no consumo?

Apesar dos diversos benefícios, o consumo de canela exige cautela em algumas situações. Pessoas com úlceras, gastrite severa ou problemas hepáticos devem evitar o uso excessivo, pois os compostos da especiaria podem irritar a mucosa gástrica ou sobrecarregar o fígado.

Gestantes também devem limitar o uso, já que altas doses de canela podem estimular contrações uterinas. Além disso, o consumo exagerado pode interferir em medicamentos para diabetes e pressão alta, alterando sua eficácia.

