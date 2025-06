Acidente entre Uno e Ford Ka ocorre no centro de PG

Um acidente de trânsito ocorreu no início da noite deste domingo, 29 de junho, em Ponta Grossa, no Paraná. Por volta das 18h34, um Fiat Uno e um Ford Ka colidiram no cruzamento das ruas Professor Colares e Visconde de Nacar, localizado na área central da cidade.

De acordo com informações, o Ford Ka estava trafegando pela rua Largo Professor Colares quando, ao chegar à interseção, colidiu transversalmente com o Fiat Uno, que seguia na outra direção. O impacto resultou em danos materiais consideráveis para ambos os veículos envolvidos.

Embora o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como Samu, tenha sido chamado ao local do acidente, o condutor do Ford Ka decidiu não receber atendimento médico e optou por não ir ao hospital. Até o momento, não há informações sobre feridos graves.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, e as autoridades recomendam atenção redobrada em cruzamentos para evitar colisões semelhantes.