Motos mais vendidas até 27 de junho de 2025, segundo Fipe Cars

Até o dia 27 de junho, a Honda CG 160 estava no topo da lista das motos mais vendidas no Brasil, com nada menos que 36.909 unidades emplacadas. Apesar da liderança, o modelo viu uma queda de 8% nas vendas em comparação a maio. Muito provavelmente, isso se deve à concorrência acirrada e à busca constante dos consumidores por novidades.

Logo atrás na corrida, a Honda Biz conquistou o segundo lugar, totalizando 21.965 unidades vendidas. E quem também se destacou foi a Honda Pop 110i, que emplacou 18.922 unidades. Essas motos têm tudo a ver com praticidade — quem vive no dia a dia das cidades sabe como são úteis para os deslocamentos rápidos.

A NXR 160 Bros, também da Honda, ocupou a quarta posição, somando 16.153 unidades. Em um mundo onde versatilidade é tudo, essa moto é uma boa opção para quem gosta de explorar diferentes terrenos. Depois, na quinta colocação, a Sport 110i registrou 8.859 emplacamentos, provando que o mercado tem espaço para modelos que aliam eficiência e economia.

Fechando o top 6, a Yamaha YBR 150 foi muito bem, com 5.420 unidades vendidas. E vamos combinar, ela é uma opção que agrada tanto no trânsito urbano quanto nas pequenas viagens de fim de semana. Em sétimo lugar, está a Honda CB 300F, com 4.385 unidades emplacadas, enquanto a Honda PCX 160 vem na sequência, ocupando a oitava posição com 3.900 unidades. Essa scooter é perfeita para quem busca conforto e agilidade no dia a dia.

No nono lugar, a Honda Sahara 300 fez bonito, com 3.831 unidades, e para completar o top 10, a Yamaha Fazer 250 fechou a lista com 3.602 unidades registradas. Essas motos mostram a diversidade de opções disponíveis no mercado, cada uma com suas particularidades, que vão de encontro ao estilo de vida de cada um.

Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.909 2º Honda Biz 21.965 3º Honda Pop 110i 18.922 4º Honda NXR 160 Bros 16.153 5º Sport 110i 8.859 6º Yamaha YBR 150 5.420 7º Honda CB 300F 4.385 8º Honda PCX 160 3.900 9º Honda Sahara 300 3.831 10º Yamaha Fazer 250 3.602

Esse ranking dá uma boa visão de como anda o mercado de motos no Brasil, mostrando as preferências do público e as estratégias das montadoras. Mantenha os olhos abertos para ver como essa disputa vai continuar se desenrolando nos próximos meses.