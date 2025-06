BMW Série 3 2026 traz inovações e marco histórico

A fábrica do BMW Group em Araquari, lá no Norte de Santa Catarina, bateu uma marca e tanto: 45 mil unidades do Série 3 saíram da linha de montagem brasileira! Esse sedã, que foi o primeiro modelo a ser montado na planta que abriu em 2014, continua sendo um dos grandes favoritos da marca aqui no Brasil. Além do Série 3, a produção local também conta com os SUVs X1, X4 e X5 híbrido plug-in.

Desde que começou suas operações, a unidade já fabricou mais de 100 mil veículos. Para você ter uma ideia, a área total da fábrica é de 1,5 milhão de metros quadrados, com 112 mil m² construídos. Nela, rolam os setores de pintura, soldagem, montagem, controle de qualidade, logística e até laboratórios. É bom saber que essa é a 30ª fábrica do grupo no mundo, e junto com o escritório em São Paulo, é também o único centro de engenharia da BMW na América do Sul.

Investimentos? Só na fábrica de Araquari, já foram cerca de R$ 2 bilhões desde que abriu. E as coisas estão aquecendo: no final de 2023, as atividades fabris cresceram em 10%, e o número de funcionários aumentou em 5%. A expectativa é que a produção alcance 11 mil unidades por ano — impressionante, né? Cerca de 60% dos veículos vendidos no Brasil pela marca são feitos ali.

Recentemente, o Série 3 passou por algumas atualizações visuais. A principal mudança estão nas rodas da versão M Sport, que agora têm um design novinho em folha. O interior também ganhou ares novos: todos os modelos agora vêm com volantes renovados. As versões GP e Sport GP têm um volante de dois raios, parecido com o do SUV elétrico BMW iX. Já a M Sport apresenta um volante com base reta, com um estilo mais esportivo. E, acredite, as saídas de ar do painel foram repaginadas também.

Novidades no cockpit

Um dos grandes destaques do novo Série 3 é o BMW Live Cockpit Professional, que vem de série em todas as versões. Ele traz duas telas curvadas — uma de 12,3” para o painel e outra de 14,9” para a central multimídia, tudo rodando com o Sistema Operacional 8 da marca. Infelizmente, a versão brasileira não conta com algumas inovações vistas na Europa, como a alavanca de câmbio de cristal.

Falando em tecnologia, o sedã também vem equipado com o BMW ConnectedDrive. Esse sistema inclui recursos como chamadas de emergência, alertas de manutenção por telemetria e navegação com informações de tráfego em tempo real. E o que todo mundo ama: você pode controlar funções remotamente pelo aplicativo My BMW, como travar as portas, buzinar e até localizar o carro. E claro, ele oferece suporte para Apple CarPlay e Android Auto para você conectar seu celular sem estresse.

Novidades da linha 2026

Pensando no futuro, a linha 2026 vem com uma nova cor metálica, o Arctic Race Blue! Agora, o Série 3 conta com sete opções de cores no Brasil: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Skyscraper, Cinza Brooklin, Azul Phytonic, Azul Portimão (exclusiva da M Sport) e esse novo tom azul.

Sob o capô, o BMW 320i continua com o motor 2.0 de quatro cilindros com tecnologia TwinPower Turbo, entregando 184 cv e 30,6 kgfm de torque. A tração é traseira e a transmissão é automática de oito marchas. Segundo a marca, ele vai de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e alcança uma velocidade máxima de 235 km/h.

É legal ver como as novidades continuam a aparecer, mantendo o Série 3 alinhado com a paixão dos motoristas brasileiros.