Bayern vence Boca e avança para a segunda fase do Mundial

Bayern de Munique vence o Boca Juniors por 2 a 1 na Copa do Mundo de Clubes

Na noite de sexta-feira, 20 de junho, o Bayern de Munique derrotou o Boca Juniors por 2 a 1 em uma partida que fez parte da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O confronto foi marcado pela participação destacada de Harry Kane, que marcou um gol e deu uma assistência.

O time alemão, sob o comando do técnico Vicent Kompany, assumiu o controle do jogo desde o início. O primeiro gol da partida ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada de ataque, o lateral Advíncula cortou um cruzamento, mas a bola sobrou para Kane, que não hesitou e finalizou com precisão, colocando o Bayern na frente.

A partida ficou animada quando o Boca Juniors conseguiu empatar. Aos 20 minutos do segundo tempo, Merentiel puxou um rápido contra-ataque, superou Jonathan Tah em velocidade e, após um drible em Stanisic, entrou na área e finalizou com um toque sutil que passou pelo goleiro Neuer, igualando o jogo.

Após o gol do Boca, o Bayern intensificou suas jogadas e rapidamente recuperou a vantagem. Em uma jogada confusa dentro da área argentina, Kane fez um pivô habilidoso e deixou a bola para Olise, que chutou colocado e marcou o segundo gol da equipe alemã, garantindo a vitória.

Com este resultado, o Bayern de Munique se consolidou na liderança do Grupo C, somando seis pontos. O Benfica ocupa a segunda posição com quatro pontos, seguido pelo Boca Juniors com um ponto, e o Auckland City, que ainda não pontuou na competição.