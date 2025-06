Ciclone traz risco de alagamentos e quedas de árvores no Sul

Um ciclone extratropical está se formando e deve impactar o clima da região Sul do país a partir da noite desta sexta-feira (20). As previsões indicam rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h, o que aumenta o risco de temporais em várias cidades. Os três estados da região estão sob alerta para possíveis alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A previsão do Climatempo aponta que o ciclone não deve se deslocar para o interior do país, mas seus efeitos serão mais intensos nas localidades costeiras. As rajadas de vento mais fortes são esperadas na costa norte do Rio Grande do Sul e em algumas cidades de Santa Catarina próximas à divisa.

Além dos ventos fortes, o ciclone também trará temporais e uma queda na temperatura, que marcará a chegada de uma frente fria na região, coincidindo com o primeiro dia do inverno. O final de semana deverá ser marcado por chuvas intensas, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, enquanto a partir de segunda-feira (23), há a expectativa de temperaturas negativas e até mesmo a possibilidade de neve.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil atualizou o balanço das consequências das chuvas que antecedem a formação do ciclone. Até o momento, três pessoas perderam a vida devido a enchentes que afetaram 98 dos 497 municípios gaúchos.

Estimativas do Governo do Rio Grande do Sul indicam que há 4.011 pessoas desalojadas e 2.005 desabrigadas em todo o estado. Algumas prefeituras, como a de Jaguari, declararam estado de calamidade pública, enquanto outras, incluindo Agudo e Cacequi, estão em situação de emergência.

Os moradores da região devem estar atentos às orientações das autoridades e se preparar para as condições climáticas severas nos próximos dias.