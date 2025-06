Alteração no Instagram surpreende usuários; descubra o que vai mudar no aplicativo

O novo tamanho de post no Instagram já está ativo. Descubra o que mudou no feed e como se adaptar para manter o engajamento do seu perfil.

O Instagram passou por uma atualização recente e alterou novamente o tamanho dos posts no feed. Muitos usuários foram surpreendidos com o novo formato, que agora ocupa mais espaço na tela do celular. Apesar da mudança, ainda é possível usar o modelo antigo nas postagens, mas os testes indicam uma tendência clara da plataforma.

Esse ajuste afeta a forma como o conteúdo visual é exibido, o que pode exigir adaptações por parte de criadores, influenciadores e marcas. Além disso, o novo modelo impacta diretamente o engajamento, já que o espaço visual maior chama mais atenção durante a rolagem da timeline.

O novo tamanho de post no Instagram representa não apenas uma atualização estética, mas uma tentativa de reorganizar o modo como os usuários consomem conteúdo. Por isso, quem deseja continuar em destaque precisa acompanhar essas mudanças e ajustar seus formatos.

Mesmo que o antigo tamanho ainda seja aceito, o algoritmo pode começar a priorizar os novos formatos com o tempo. Portanto, entender essas novidades ajuda a manter o perfil mais competitivo dentro da rede.

Novo tamanho de post no Instagram muda tudo? Veja como se adaptar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que mudou com o novo tamanho de post no Instagram?

Com a atualização mais recente, o Instagram aumentou o espaço vertical ocupado pelas imagens no feed. Isso significa que, agora, os posts ficam mais altos e chamam mais atenção logo no primeiro contato visual. Esse novo padrão valoriza ainda mais fotos verticais e vídeos em tela cheia.

Apesar disso, o tamanho antigo (1080 x 1350) continua funcionando normalmente. A diferença está na forma como a plataforma destaca os conteúdos que seguem o novo padrão. Usuários que publicam nesse modelo passam a ocupar mais área da tela, o que pode gerar mais visualizações e interações.

A novidade foi liberada tanto para Android quanto para iPhone. Desde então, os usuários passaram a ver o novo formato assim que abriram o aplicativo. Para aproveitar melhor esse espaço, será preciso ajustar as imagens antes de publicar, especialmente para manter a qualidade e o enquadramento correto.

Ainda posso usar o tamanho antigo nas postagens?

Sim, o tamanho anterior ainda está disponível para uso. No entanto, os testes mostram que o novo formato se adapta melhor às diretrizes atuais da plataforma. Isso quer dizer que, embora o conteúdo antigo continue sendo aceito, ele pode perder espaço visual para quem já usa o novo padrão.

Essa diferença não afeta apenas a estética, mas também o desempenho. Como o feed favorece conteúdos que ocupam mais espaço, existe maior chance de engajamento com o novo modelo. Por isso, os criadores mais atentos já começaram a migrar seus posts.

Além disso, as mudanças podem afetar a padronização de perfis. Se você alternar entre tamanhos, seu feed pode perder harmonia visual. Dessa forma, é interessante escolher um padrão e segui-lo para manter uma identidade visual consistente.

O que posso fazer para adaptar meu conteúdo ao novo formato?

A melhor estratégia é planejar as postagens levando em conta o novo espaço. Usar aplicativos de edição ou configurar o enquadramento correto antes de fotografar são atitudes simples que ajudam a manter a qualidade da imagem. O novo tamanho de post no Instagram exige mais atenção ao recorte vertical.

Também vale revisar modelos prontos de carrossel, templates e capas de vídeos. A mudança afeta todos esses elementos e pode prejudicar a aparência caso não estejam adaptados. Por isso, atualize os arquivos usados com frequência para manter a consistência.

Outra dica importante é fazer testes A/B. Publique conteúdos semelhantes nos dois formatos e compare os resultados. Essa análise mostra como seu público reage ao novo modelo, além de revelar quais conteúdos funcionam melhor visualmente.

