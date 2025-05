Tem pressão alta? Aposte nestes alimentos para uma saúde mais equilibrada!

Quem sofre com pressão alta precisa ter uma atenção redobrada com quais alimentos consome, pois eles são a base para os problemas de saúde.

A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, já compromete a saúde de aproximadamente 28% da população adulta do Brasil. Isso representa mais de 38 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Vigitel 2023.

Essa condição, muitas vezes silenciosa, costuma passar despercebida até que surjam complicações graves, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal ou perda de visão. A doença tem maior incidência em pessoas com mais de 60 anos, mas pode se manifestar em qualquer fase da vida.

Diante desses riscos, manter a pressão sob controle se tornou uma das prioridades de saúde pública no país. A prevenção e o controle da pressão alta dependem fortemente de mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida, sempre com acompanhamento médico regular.

Se você sofre com pressão alta, é bom evitar alguns alimentos e consumir outros.

Alimentos para ajudar na saúde de quem tem pressão alta

Controlar a pressão alta exige muito mais do que simplesmente tomar remédios. A alimentação exerce papel essencial no equilíbrio dos níveis de pressão arterial e pode, inclusive, reduzir a necessidade de medicamentos, quando bem orientada.

Determinados alimentos oferecem propriedades vasodilatadoras, diuréticas ou antioxidantes que contribuem diretamente para a saúde cardiovascular. Além disso, incluir ingredientes ricos em fibras, potássio e magnésio ajuda o organismo a eliminar o excesso de sódio, principal vilão da hipertensão.

Banana ajuda a regular os níveis de potássio

A banana é fonte rica de potássio, um mineral que ajuda a neutralizar os efeitos do sódio no organismo. Esse equilíbrio favorece a dilatação dos vasos sanguíneos, o que facilita a circulação e contribui para manter a pressão dentro de valores adequados.

Além disso, o consumo frequente da fruta reduz o risco de retenção de líquidos e promove sensação de saciedade. Incluir uma banana por dia no café da manhã ou nos lanches pode ser uma estratégia simples e eficaz para quem precisa controlar a pressão arterial.

Aveia colabora com a redução do colesterol

Por ser rica em fibras solúveis, especialmente o betaglucano, a aveia auxilia na redução do colesterol ruim (LDL), o que melhora o funcionamento do sistema cardiovascular como um todo. Com isso, o sangue circula com mais facilidade, diminuindo a resistência nas artérias e os níveis de pressão.

O consumo regular de aveia também favorece o controle da glicemia, o que é relevante para hipertensos que também convivem com diabetes. A versatilidade da aveia permite incluí-la em mingaus, vitaminas, frutas e receitas diversas.

Alho tem ação vasodilatadora natural

O alho contém alicina, uma substância com propriedades vasodilatadoras e anti-inflamatórias. Essa ação contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue e reduzindo a pressão arterial, evitando ataques cardíacos.

Consumir alho cru ou levemente cozido diariamente, seja em temperos, molhos ou pastas, pode beneficiar bastante a saúde do coração. Além disso, o alho fortalece o sistema imunológico e tem efeito protetor contra infecções respiratórias.

Espinafre fornece magnésio e nitratos

Vegetais verdes escuros, como o espinafre, são ricos em magnésio e nitratos naturais, ambos aliados no controle da pressão arterial. O magnésio atua na contração muscular, incluindo a do músculo cardíaco, enquanto os nitratos promovem a dilatação dos vasos.

Esse efeito duplo melhora a circulação e reduz a resistência arterial. Preparar saladas com espinafre cru ou refogar levemente a verdura pode ser uma excelente forma de incluí-la na dieta com regularidade, mas colocar em receitas também ajuda.

Sementes de abóbora oferecem zinco e potássio

Pequenas, mas potentes, as sementes de abóbora contêm zinco, potássio e magnésio, minerais importantes para manter a pressão sob controle. Elas também fornecem ácidos graxos saudáveis que beneficiam o coração e reduzem a inflamação.

Adicionar uma porção de sementes de abóbora torradas em saladas, iogurtes ou lanches ajuda a diversificar a alimentação e agregar nutrientes importantes para o equilíbrio cardiovascular. O importante é ser criativo!

Evite estes alimentos

Alguns alimentos devem ser evitados ou consumidos com muita moderação por quem vive com pressão alta, pois favorecem o acúmulo de sódio, gordura e substâncias que comprometem a saúde vascular. Veja os principais:

Embutidos como presunto, salsicha e linguiça, que têm alto teor de sódio.

Alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, temperos prontos e congelados.

Produtos em conserva, como azeitona, picles e palmito, que acumulam sódio no organismo.

Refrigerantes e sucos industrializados, ricos em açúcares e aditivos químicos.

Doces em excesso, que aumentam o risco de obesidade e desequilíbrios metabólicos.

Outras dicas para quem tem pressão alta

Além da alimentação, algumas práticas diárias ajudam a manter a pressão controlada e reduzem os riscos de complicações:

Reduza o sal no preparo dos alimentos e aposte em temperos naturais.

Pratique exercícios físicos regularmente, como caminhada, natação ou ciclismo.

Mantenha o peso corporal dentro dos limites saudáveis com acompanhamento profissional.

Evite o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, que elevam a pressão arterial.

Meça a pressão com frequência e faça o acompanhamento médico contínuo.

Controlar a pressão alta exige atenção constante e escolhas conscientes. Ao adotar uma rotina saudável, é possível melhorar a qualidade de vida e reduzir significativamente os riscos associados à hipertensão.

